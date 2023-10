Lionel Messis Gehalt bei Inter Miami veröffentlicht: Der Superstar verdient deutlich mehr als Sergio Busquets und Jordi Alba

Lionel Messi ist der Krösus der MLS. Sein Ex-Barca-Kameraden verdienen in Miami deutlich weniger.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi ist der mit Abstand bestbezahlte Spieler der MLS. Das geht aus Zahlen hervor, welche die MLS Players Association veröffentlicht hat. Messi verdient nach seinem Wechsel von PSG zu Inter Miami im Juni deutlich mehr als zum Beispiel seine Klubkameraden Sergio Busquets und Jordi Alba.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Laut den offiziellen Zahlen kassiert Messi ein Grundgehalt von 12 Millionen US-Dollar (rund 11,4 Millionen Euro) pro Jahr. Dazu gesellen sich noch 20,4 Millionen US-Dollar (19,4 Millionen Euro) an garantierten Ausgleichszahlungen.

Außerdem soll der Argentinier Einnahmen aus dem Verkauf von Apples MLS Season Pass und Zahlungen von Sponsor adidas erhalten. Insgesamt streicht der 36 Jahre alte Argentinier in den USA laut LA Times umgerechnet zwischen 50 und 56 Millionen Euro pro Saison ein.

Zum Vergleich: Sergio Busquets und Jordi Alba, die ebenfalls in diesem Sommer zu Inter Miami wechselten, verdienen weniger. Busquets bekommt ein Grundgehalt von 1,2 Millionen Euro und 1,5 Millionen Euro Ausgleichszahlungen, während Alba bei knapp einer Millionen Euro Salär und einer Millionen Euro Ausgleichszahlungen steht.

Auch ligaweit ist Messi klar die Nummer eins: Ex-Napoli-Star Lorenzo Insigne kommt in Toronto auf 7,5 Millionen US-Dollar Basisgehalt, auf Platz drei liegt Xherdan Shaqiri. Der ehemalige Angreifer des FC Bayern erhält bei Chicago Fire 7,35 Millionen Dollar plus Ausgleichszahlungen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

@MLS

WIE GEHT ES WEITER? Messi, Busquets und Alba verpassten trotz einer starken zweiten Saisonhälfte mit Inter Miami die Playoffs in der MLS. Am Wochenende steht für sie gegen Charlotte das letzte Spiel der Saison an.