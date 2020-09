FC Barcelona: Lionel Messi kehrt am Montag ins Training zurück

Weil er eigentlich gehen wollte, war Lionel Messi nicht beim Trainingsauftakt des FC Barcelona dabei. Nun kehrt er am Montag aber zurück.

Weltfußballer Lionel Messi wird am Montag (17.30 Uhr) beim Training des spanischen Topklubs erwartet. Zuvor wird sich der 33-Jährige am Wochenende noch einem Coronatest unterziehen.

Vergangenen Sonntag hatte der wechselwillige Messi den COVID-19-Test und den Trainingsstart der Katalanen am Montag boykottiert, um einen Wechsel zu erzwingen.

Lionel Messi: "Würde niemals gegen Barca vor Gericht ziehen"

Am Freitag hatte die Barca-Ikone exklusiv bei Goal und SPOX dann bekannt gegeben, seinen bis 2021 laufenden Vertrag doch zu erfüllen. "Ich bleibe, weil der Präsident (Josep Maria Bartomeu, d. Red.) mir mitgeteilt hat, dass ich nur bei Aktivierung dieser Klausel (700 Millionen Euro, d. Red.) gehen könnte. Und das ist unmöglich", sagte der Argentinier.

Die einzige Option auf einen Transfer in diesem Sommer wäre der Weg vor Gericht gewesen, um eine Aufschiebung einer am 10. Juni abgelaufenen Klausel zu erwirken. Diese hätte es Messi erlaubt, schon in diesem Sommer ablösefrei zu wechseln - aufgrund der durch die Corona-Pause verlängerten Saison wollte er das Ablaufdatum nach hinten verschieben.

"Ich würde niemals gegen Barca vor Gericht ziehen, weil es der Klub ist, den ich liebe", betonte Messi. "Der mir alles gegeben hat, seit ich hierher kam. Es ist der Klub meines Lebens."