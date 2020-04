FC Barcelona: Ex-Real-Torhüter Jerzy Dudek erhebt Vorwürfe gegen Lionel Messi

Der Champions-League-Sieger von 2005 sieht auch bei den Barca-Stars die Schuld für die hitzigen Clasicos vor einigen Jahren.

Real Madrids ehemaliger Torhüter Jerzy Dudek hat Vorwürfe gegen Superstar Lionel Messi vom erhoben. In seiner Autobiographie "A Big Pole in Our Goal" schreibt er, Messi habe Spieler vom Erzrivalen Real während der Clasicos provoziert - und sei damit in Reihen Barcas nicht allein gewesen.

Dudek, der vier Jahre lang bei Real unter Vertrag stand und dort unter anderem unter Jose Mourinho trainierte, schrieb über Messi: "Er war falsch und er provozierte. Das gilt für ganz Barcelona und Pep Guardiola. Sie waren so scharf darauf, zu provozieren. Und sie waren in der Lage, das in Perfektion zu tun. Das hat Mourinho und unserem ganzen Team sehr geschadet."

Jerzy Dudek stand von 2007 bis 2011 bei unter Vertrag

Der ehemalige polnische Nationaltorhüter führte aus, Messis Verhalten auf dem Platz habe dabei nicht zu dessen Image in der Öffentlichkeit gepasst: "Ich habe erlebt, wie Messi solch unverschämte Sachen zu Pepe und (Sergio) Ramos sagte, wie man sie von einem solch ruhigen und höflich wirkenden Menschen nicht erwartet."

Dudek war bei Real Stellvertreter von Iker Casillas und absolvierte zwischen 2007 und 2011 zwölf Pflichtspiele für die Blancos. Besonders nach der Amtsübernahme Jose Mourinhos im Sommer 2010 entwickelten sich die Duelle der Erzrivalen Barcelona und Madrid zu hitzigen Schlachten.