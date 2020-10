FC Barcelona - Sergi Roberto glücklich über Verbleib von Lionel Messi: "Er ist motiviert und arbeitet wie verrückt"

Lionel Messi wollte den FC Barcelona im Sommer verlassen. Am Ende blieb er - und wusste in den ersten Spielen zu gefallen. Seinen Kollegen freut das.

Sergi Roberto vom hat sich voll des Lobes für seinen Teamkollegen Lionel Messi gezeigt - dass der Argentinier den Klub im Sommer verlassen wollte, sei nicht spürbar.

"Leo ist wirklich motiviert und läuft unglaublich viel", sagte Roberto im Anschluss an Barcas Ligaspiel gegen am Donnerstag (3:0). Er schob nach: "Leo arbeitet wie verrückt, es ist wirklich wichtig, dass er mit Leidenschaft bei der Sache ist."

Lionel Messi hatte Anfang September doch Verbleib bei Barca verkündet

Messi hegte im Anschluss an das desaströse Champions-League-Aus in Lissabon (2:8 im Viertelfinale gegen Bayern) Wechselgedanken. Erst in einem Interview mit Goal und SPOX erklärte La Pulga Anfang September seine Beweggründe für einen Verbleib bei den Katalanen.

In den ersten Partien der neuen Saison wusste Barca zu überzeugen. Gegen Villarreal siegten Messi und Co. mit 4:0, am Donnerstagabend legte die Mannschaft von Ronald Koeman ein 3:0 gegen Vigo nach.

Messi, der beide Spiele über die volle Distanz absolvierte, gelang bisher ein Treffer.