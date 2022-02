Lionel Messi: Ernährung, Training, Fitness - so lebt der Weltfußballer von PSG

Für viele ist er der beste Spieler aller Zeiten - auch die größten Neider müssen seine Qualität hin und wieder anerkennen: Lionel Messi. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie der Stürmer sein Leben gestaltet, um stets auf höchstem Level zu bleiben.

Lionel Messi ist einer der Größten aller Zeiten: Nicht nur im Fußball, auch im globalen Sport erhält er so viel Anerkennung wie kaum ein anderer. Das ist wenig verwunderlich: Bei der Anzahl an Rekorden und Titeln, die der kleine Argentinier hält, kommt man auch schonmal durcheinander.

Ewig wird die Titeljagd dabei nicht gehen: Messi ist mittlerweile 34, schon während der wenigen Monate in Paris sieht man immer mehr, dass er nicht mehr auf demselben Level wie zu Spitzenzeiten in Barcelona ist.

Trotzdem ist es immer noch ein torgefährlicher Leistungssportler, der aus jeder Situation zum Abschluss kommen kann. GOAL wirft in diesem Artikel einen Blick auf seine Ernährung und seinen Fitnessplan.

Die unglaubliche Karriere von Lionel Messi in Zahlen: So viele Titel hat La Pulga bereits gewonnen

Erfolge mit der Nationalmannschaft Einmal Copa America Erfolge mit dem FC Barcelona Viermal Champions League Dreimal Klub-Weltmeister Zehnmal spanischer Meister Siebenmal spanischer Pokalsieger Ballon d'Or Siebenmal FIFA-Weltfußballer des Jahres Sechsmal Torschützenkönig LaLiga Achtmal Torschützenkönig Champions League Sechsmal Goldener Schuh Sechsmal

Die Ernährung von Lionel Messi: So isst der Superstar von PSG (Paris Saint-Germain)

Nicht jeder Mensch hat Zeit und Lust, sich intensiv um die Mahlzeiten zu kümmern: Mal ist man lange auf der Arbeit, das Videospiel ist gerade zu spannend oder das Fußballspiel des Lieblingsvereins läuft im Fernsehen - das darf man natürlich nicht verpassen.

Natürlich ist es nicht verboten, zum fünften Mal in der Woche den Lieferanten sich auf dem Fahrrad abstrampeln zu lassen, um sich die Pizza nachhause liefern zu lassen - als Profisportler ist dieser Luxus allerdings nicht möglich. Da sollte man doch eher auf das achten, was auf den Teller kommt.

Ernährungsexperte hilft Lionel Messi für die perfekten Mahlzeiten: So isst der PSG-Superstar

Dass ein Lionel Messi, genau wie Menschen mit "normalen" Berufen und angemessenen Einkommen, nicht dazu kommt, zweimal am Tag eine minutiös durchgeplante Mahlzeit in der Küche zuzubereiten, dürfte kein Geheimnis sein - allerdings ist das weniger ein Problem, wenn man geschätzte 35 Millionen Euro pro Jahr verdient.

So arbeitet Messi nämlich seit 2014 mit Giuliano Poser zusammen, einem italienischen Ernährungsspezialisten und -berater, und dieser habe Messis Essensplan "revolutioniert". Dabei gibt es fünf Aspekte, die laut Poser essentiell sind als Basis für das Ernährungsprogramm - da ist nichts dabei, was nicht auch in unseren Küchen zu finden ist.

Antiheld Zucker: Das kommt im Hause Messi nicht auf den Tisch!

Olivenöl, Wasser, frisches Obst, frisches Gemüse und Vollkorn sind die fünf Kategorien, welche Poser versucht, in Messis Essensalltag einzubringen. Auch wichtig: Nüsse und Samen.

Was überhaupt nicht geht: Zucker! "Zucker ist das Schlimmste überhaupt für die Muskeln. Je weiter er sich vom Zucker fernhält, desto besser", so Poser in einem Interview 2016. Dabei ist Messi per se kein Heiliger auf dem Gebiet: So erzählte der Angreifer in einem Interview vor Jahren, dass er sich am Anfang seiner Karriere oft mit Schokolade oder Softdrink in der Hand wiederfand - das führte sogar so weit, dass er sich davon auf dem Feld übergeben musste.

Ist Messi Vegetarier oder gar vegan? Darum passt Messi beim Fleischkonsum genau auf

Ohne Zucker ist also ein ungesundes Produkt aus dem Rennen, aber was ist mit Fleisch? Der globale Fleischkonsum ist auch heute noch viel zu hoch, gerade bei (Leistungs-)Sportlern raten Gesundheits- und Sportexperten seit langem zu einer vegetarischen oder, besser noch, veganen Ernährung.

Der Grund: Zum einen die vielen ungesunden Inhaltsstoffe. Dazu kommt die komplizierte Verdauung, welche das Fleisch in Anspruch nimmt - an dieser Stelle empfehlen wir den Dokumentationsfilm "The Game Changers", welcher auf Netflix zu sehen ist. Dass Fleisch ungesund ist, weiß übrigens auch Poser, der Messi von einem übermäßigen Fleischkonsum abriet und sich dabei auf Messis Wurzeln bezog: "Die Menge an Fleisch, die Menschen in Uruguay und Argentinien essen, ist zu viel."

Hühnchen, Schweineschnitzel und Pizza: So würde Lionel Messi (PSG) am liebsten essen

Kein Fleisch für einen der besten Spieler der Welt also? Nicht ganz: Messi gibt zwar zu, viel geordneter und weniger Fleisch zu essen, ganz drum herum kommt er dann aber doch nicht. Das dürfte für den Flügelflitzer auch schwierig genug sein, schließlich ist sein Lieblingsessen gebratenes Hühnchen mit Wurzelgemüse! Rezept gefällig? Der FC Barcelona hat euch das Lieblingsgericht der Vereinsikone genauer unter die Lupe genommen.

Übrigens: Die oben erwähnte Pizza war auch bei Messi immer ganz oben auf der Speisekarte - mittlerweile hat das aber Seltenheitswert. Gleiches gilt für die milanesa, die südamerikanische Version des Wiener Schnitzels.

Mate-Tee statt Kaffee: Mit diesem Getränk wird Lionel Messi wach

Im Gegenteil dazu gibt es aber ein Getränk, welches Lionel Messi liebt und auch häufig zu sich nimmt: Der Mate-Tee! Das Trend-Getränk ist nicht nur bei hippen Studierenden zu finden, sondern kommt ursprünglich aus Südamerika und wird aus den Blättern des Mate-Strauchs gewonnen.

Tee ist dabei nicht wirklich das richtige Wort, so oder so hat es aber zahlreiche Inhaltsstoffe, die für einen Leistungssportler interessant sind: Es beinhaltet Koffein, wobei es weniger schädlich ist als Kaffee, und fördert zugleich Aufmerksamkeit, Reflexgeschwindigkeit und Entspannung. Weitere Informationen dazu hat der Kollege Andreas Pfeffer von SPOX hier zusammengefasst.

Das Training von Lionel Messi (PSG): So bleibt der Paris-Star fit!

Ernährung hin oder her - ohne ein vernünftiges Training landen Profifußballer nicht dort, wo sie aktuell sind: Mate-Tee, Salat, Quinoa und Haferflocken mögen zwar eine gute Basis für das Leben eines Leistungssportlers oder einer Leistungssportlerin sein, aber natürlich gehört da noch knallhartes Training dazu.

Bei Messi spielen gleich mehrere Punkte eine Rolle für seinen Erfolg. Da wäre natürlich die Selbstdisziplin, mit der er es schafft, Nahrungsplan und Training konsequent durchzuziehen und dem Erfolg unterzuordnen. An der Stelle hört es aber nicht auf.

Hohe Muskel- und Knochenbelastung: Lionel Messi beeindruckt mit "power-to-weight ratio"

Lionel Messi hat nämlich einen rigorosen Trainingsplan. Er mag zwar nicht ganz so versessen wie Cristiano Ronaldo darauf sein, auch im hohen Alter noch einen perfekten Körper zu haben - bemerkenswerte Fitness und körperliche Attribute hat La Pulga aber auch zu bieten.

Er habe ein "lächerliches" Kraft-Gewicht-Verhältnis hört man beispielsweise von Experten. Was das heißt? Gemessen an Größe und Gewicht ist Messi mit einem überdurchschnittlich starken Körper gesegnet. Torso, Knöchel und Hüften müssen es schließlich irgendwie schaffen, die gesamte Kraft in die Füße zu bekommen, da schließlich hiermit der Körper bewegt wird und der Ball getreten wird - und das bei gerade einmal 169 Zentimetern!

Das persönliche Workout von Lionel Messi: So hält der PSG-Stürmer seinen Körper auf Trab!

Um Kraft, Geschwindigkeit und Balance / Koordination zu trainieren, hat Messi einen individuellen Trainingsplan, welcher die Bereiche besonders fokussiert, die in Messis Spiel von großer Bedeutung sind - englischsprachigen Fitnessfans werden viele der folgenden Übungen bekannt vorkommen:

"Pillar bridge-front, lunges, hamstring stretches, pillar skips, hurdle hop, split squats, acceleration drills, skipping ropes, squats, diagonal hurdles, cones and other obstacles." Daraus besteht also ein Workout im Hause Messi. Klingt nach viel - ist es auch! Und zu guter Letzt: Viel Wasser trinken (nicht nur für Sportler:innen empfehlenswert!) und fünf bis zehn Minuten aufs Laufband, um sich abzukühlen!

Lionel Messi in Action: So werden die Spiele von PSG (Paris Saint-Germain) übertragen