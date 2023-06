"Eine Menge gelernt": Lionel Messi wurde dank zweier Legenden zum begnadeten Freistoßschützen

Der Weltmeister ist längst ein gefürchteter Freistoßschütze. Seine Fähigkeiten am ruhenden Ball verdankt er zwei Legenden.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat sich im Laufe seiner Karriere zu einem der besten Freistoßschützen überhaupt entwickelt. Der Superstar von PSG macht dafür neben harter Arbeit auch zwei Legenden seines Ex-Klubs FC Barcelona verantwortlich.

WAS WURDE GESAGT? Messi erklärte gegenüber TTPlus: "Alles hängt davon ab, dass man regelmäßig trainiert. Man kann seine Fähigkeiten jeden Tag verbessern. Ronaldinho hat mir viel beigebracht und von (Diego) Maradona habe ich eine Menge gelernt. Aber am wichtigsten ist das ständige Training."

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit Ronaldinho spielte Messi zu Beginn seiner Profikarriere in Barcelona zusammen. Landsmann Maradona war eine Zeitlang sein Trainer in der argentinischen Nationalmannschaft.

Vor wenigen Tagen entschied sich der 35-Jährige für einen Wechsel zu Inter Miami – und gegen eine Rückkehr zu Barca. Viele Fans der Katalanen hatten seine Rückkehr gefordert und während der Spiele des spanischen Meisters seinen Namen gesungen. "Ich war nicht da, aber trotzdem riefen sie meinen Namen", sagte Messi. "Das war merkwürdig, aber es ergab Sinn. Ich habe dort viele Jahre verbracht, genauso wie meine Kinder. Ich habe ein enges Verhältnis zu Barcelona."

WIE GEHT ES WEITER? Messis Vertrag bei PSG läuft in wenigen Tagen aus. Anschließend wechselt er ablösefrei zu Inter Miami in die MLS. Sein Debüt könnte der Stürmer am 21. Juli im Leagues Cup gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul feiern.