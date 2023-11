Lionel Messi bekommt Verstärkung! Nächster Ex-Star des FC Barcelona wohl vor Transfer zu Inter Miami

Der frühere Barcelona-Stürmer Luis Suárez könnte nächste Saison mit seinem guten Kumpel Lionel Messi in der MLS spielen.

WAS IST PASSIERT? Uruguays Altmeister Luis Suárez wird seinen Klub Grêmio zum Saisonende der brasilianischen Liga im Dezember verlassen. Anschließend steht er vor einer Reunion mit seinen ehemaligen Barcelona-Teamkollegen Lionel Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba beim MLS-Klub Inter Miami. Das berichtet El Pais.

WAS IST DER HINTERGRUND? Angeblich hat Suárez bereits Emails mit der Vereinsführung von Inter Miami ausgetauscht. Voraussichtlich wird man ihm einen Einjahresvertrag anbieten, mit einer potenziellen Verlängerung. Der Starstürmer wird im Januar 37 Jahre alt.

Man erwartet, dass er im Dezember nach Ablauf seines Vertrags nach Miami reisen wird, um seinen Kontrakt mit Inter zu finalisieren.

WIE GEHT ES WEITER? Suárez, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Barcelona und den FC Liverpool spielte, ist am Donnerstag wieder im Einsatz: Dann geht es für Grêmio in der brasilianischen Liga gegen Coritiba.