Lionel Messi exklusiv über seine Absicht, Barca zu verlassen: "Er flehte mich an und sagte: 'Lass' uns nicht gehen'"

Lionel Messi wollte den FC Barcelona eigentlich verlassen. Dass es nicht so weit kommen wird, dürfte vor allem seine Familie freuen.

EXKLUSIV

Lionel Messi hat exklusiv bei Goal und SPOX verraten, dass er nun doch beim bleiben und seinen bis Juni 2021 datierten Vertrag erfüllen wird. Als er von seiner ursprünglichen Wechselabsicht, die er Ende August auch dem Verein mitgeteilt hatte, seiner Familie erzählte, "brach ein Drama aus".

"Mateo (sein vierjähriger Sohn, d. Red.) ist noch sehr klein und begreift noch nicht, was es bedeutet, woanders hinzugehen und sein Leben für ein paar Jahre an einem anderen Ort fortzusetzen", sagte Messi zu Goal und SPOX. "Aber Thiago (sein siebenjähriger Sohn, d. Red.) ist ja schon älter. Er hörte etwas von der Sache im Fernsehen, machte sich schlau und fragte ein paar Dinge. Ich wollte nicht, dass er irgendetwas davon erfährt, dass er Barcelona vielleicht verlassen muss, auf eine neue Schule gehen und neue Freunde kennenlernen würde."

Barca - Lionel Messi: "Bartomeu hat sein Wort nicht gehalten"

Thiago habe ihn verzweifelt davon überzeugen wollen, zu bleiben, führte der 33-jähriger Argentinier aus: "Er flehte mich an und sagte: 'Lass' uns nicht gehen'. Es war wirklich sehr, sehr hart. Und natürlich vollkommen verständlich."

Mehr Teams

In dem ausführlichen Interview mit Goal und SPOX erklärte Messi, dass ihm Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu versichert habe, am Ende der abgelaufenen Saison ablösefrei wechseln zu können. Da die Katalanen nun aber doch auf Messis Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro pochten, die jedoch kein Klub bezahlen könnte, wird der sechsmalige Weltfußballer im Camp Nou bleiben - auch, um einen Rechtsstreit zu vermeiden.

"Ich würde niemals gegen Barca vor Gericht ziehen, weil es der Klub ist, den ich liebe. Der mir alles gegeben hat, seit ich hierher kam. Es ist der Klub meines Lebens", betonte Messi, schickte aber einen eindeutigen Seitenhieb in Richtung Bartomeu: "Am Ende hat er sein Wort nicht gehalten."