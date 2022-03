Argentinien: Zeugwart muss 650 Messi-Trikots pro Länderspielpause anfertigen

Der Hype um Lionel Messi kennt in Europa keine Grenzen. Überall, wo der Superstar in Diensten von Paris Saint-Germain in der Öffentlichkeit auftaucht, reißen sich die Fans um ein Foto, Autogramm oder gar Trikot des argentinischen Ausnahmekönners.

Noch krasser ist diese Verehrung des Fußball-Helden wohl nur in seiner Heimat Argentinien, mit schwerwiegenden Auswirkungen für weitere Beteiligte.

So ist auch Argentiniens Keeper Emiliano Martinez der Hype um seinen berühmten Nationalteamkollegen nicht entgangen und interessehalber fragte er beim Zeugwart-Team der Argentinier nach, wie viele Messi-Jersey sie während der Länderspielauftritte produzieren.

200 bis 300 Messi-Trikots pro Argentinien-Spiel

Denn nicht nur die Gegenspieler wünschen sich ein Messi-Trikot in ihrer Sammlung, auch im Umfeld der Spiele scheint reges Interesse an einem Trikot von "La pulga" in den argentinischen Nationalfarben zu herrschen.

Getty/GOAL

"Eines Tages fragte ich das Trikot-Team, wie viele Messi-Jerseys sie pro Spiel machen müssen. Ihre Antwort waren 200 bis 300 für all die Menschen, die danach fragen", erzählte Martinez über die Messi-Mania in Argentinien unlängst bei Prime Video.

"Wir spielten zwei Länderspiele und sie produzierten insgesamt 650 Messi-Shirts. Die Sponsoren, die Spieler, der Staff, die Techniker, einfach jeder möchte eines. Es ist ein Shirt von Messi", ergänzte der Torhüter.

Unzählige Messi-Trikots bereits im Umlauf

Bereits 158 Länderspiele bestritt Messi für sein Land und erzielte dabei 80 Tore. Doch wie viele Trikots das Zeugwart-Team der Nationalmannschaft produzieren musste ist unklar. Aber es sind in jedem Fall Unzählige.

Erst wenn Messis Karriere im Nationalteam endet, dürfte auch die Zusatzbelastung der Trikot-Macher enden, doch wann das sein wird, steht derzeit noch in den Sternen.