Champions League: Messi, Ronaldo & Co. - Die besten Torschützen der Geschichte der UCL

Die Champions League hat einige der besten Torschützen der Geschichte des Fußballs hervorgebracht.

Als wichtigster Vereinswettbewerb in Europa - und wohl auch weltweit - ist die Champions League eine Bühne, die schon von unzähligen Ikonen des Fußballs beehrt wurde.

Spieler wie Raul und Andriy Shevchenko dominierten in den 1990er und 2000er Jahren, während danach Cristiano Ronaldo und Lionel Messi die Kunst des Toreschießens auf eine ganz neue Ebene gehoben haben.

GOAL wirft einen Blick auf die besten Torschützen aller Zeiten in der Geschichte des Wettbewerbs, die bis 1955 zurückreicht.

Wer ist der beste Torschütze aller Zeiten in der Champions League?

Wie Ihr unserer folgenden Tabelle entnehmen könnt, ist Cristiano Ronaldo der beste Torschütze in der Geschichte der Champions League (einschließlich Europapokal der Landesmeister), dicht gefolgt von seinem Erzrivalen Lionel Messi.

Es gibt eine große Kluft zwischen diesem Duo und den weiteren Spielern. Bayern-Stürmer Robert Lewandowski folgt auf dem dritten Platz. Karim Benzema ist Vierter, während Raul die Top 5 vervollständigt. Ruud van Nistelrooy, Thomas Müller und Thierry Henry führen das weitere Feld an.

Champions League/Europakpoal der Landesmeister: Die besten 20 Torschützen aller Zeiten



Platz Spieler Tore Spiele Tore pro Spiel 1 Cristiano Ronaldo 140 181 0.77 2 Lionel Messi 125 156 0.82 3 Robert Lewandowski 85 104 0.81 4 Karim Benzema 79 137 0.56 5 Raul 71 142 0.5 6 Ruud van Nistelrooy 56 73 0.77 7 Thomas Muller 52 132 0.38 8 Thierry Henry 50 112 0.45 =9 Alfredo di Stefano 49 58 0.84 =10 Andriy Shevchenko 48 100 0.63 =10 Zlatan Ibrahimovic 48 124 0.39 =12 Eusebio 46 65 0.71 =12 Filippo Inzaghi 46 81 0.57 14 Didier Drogba 44 92 0.48 15 Alessandro Del Piero 42 89 0.47 =16 Neymar 41 75 0.57 =16 Sergio Aguero 41 79 0.52 =18 Ferenc Puskas 36 41 0.85 =18 Mohamed Salah 36 66 0.55 20 Edinson Cavani 35 69 0.51

*Stand: 14. März 2022



**Die Liste berücksichtigt Daten von 1955 bis heute



***Fettgedruckte Spieler sind noch aktiv

Die Liste der besten Torschützen aller Zeiten besteht hauptsächlich aus Spielern, die in der modernen Champions-League-Ära (ab 1992) spielen oder gespielt haben. Der Grund dafür: Im modernen Termin-Kalender stehen viel mehr europäische Spiele als früher. Von den 20 Spielern in der obigen Liste spielten 15 ab Mitte der 1990er in der Champions League.

Trotzdem spielen zwei Spieler, die in der Ära vor der Champions League - als der Wettbewerb noch Europapokal der Landesmeister hieß - gespielt haben, immer noch eine herausragende Rolle. Der ehemalige Real-Madrid-Star Alfredo di Stefano und die Benfica-Ikone Eusebio sind in und um die Top 10 vertreten.

Ferenc Puskas, der in den 1950er und 1960er Jahren für Real Madrid glänzte, ist ebenfalls unter den Top 20. Gerd Müller, der frühere Stürmer von Bayern München, war unter den Top 20, bevor er von Mohamed Salah verdrängt wurde. Dennoch kommt kein Spieler auch nur annähernd an Müllers phänomenale Torquote von 0,95 heran.

Puskas hatte ein Tor-zu-Spiel-Verhältnis von 0,85, Di Stefano eines von 0,84, während Messi derzeit 0,8 hat - was zweifellos das beste der modernen Ära ist.