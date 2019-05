Wer zeigt / überträgt SpVgg Lindau gegen den FC Bayern München heute live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zu Übertragung und Aufstellungen des Freundschaftsspiels

Erst nach dem Spiel in Lindau dürfen die FC-Bayern-Profis Urlaub machen. Goal zeigt euch, wie ihr das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Die Saison ist vorbei, der konnte sich über das erste Double seit 2016 freuen. Allerdings werden Thomas Müller, Robert Lewandowski und Co. noch nicht in den Urlaub entlassen: Heute Abend steigt in Lindau das Freundschaftsspiel gegen die ortsansässige Spvgg. Im Städtischen Stadion Lindau ist um 18 Uhr Anstoß für das Spiel des Rekordmeisters.

Anlass für den Freundschaftskick ist das 100-jährige Jubiläum der Spielvereinigung, allerdings werden die Zuschauer an der bayrischen Grenze wohl kein Spiel auf Augenhöhe sehen: Lindau spielt in der neunten Liga und trifft in der Kreisliga A sonst auf Vereine wie den SV Oberteuringen und die TSG Ailingen.

Dabei hat der FC Bayern bereits Erfahrungen auf dem Lindauer Sportplatz gesammelt, wobei der heutige Kader daran relativ wenig Erinnerungen haben dürfte: Im Juni 1934 spielten die Münchner hier das Eröffnungsspiel gegen den SSV Ulm 1846, es war das erste Spiel in dem damals neuen Stadion.

#FCBayern bestreitet Freundschaftsspiel gegen SpVgg Lindau.



Alle Informationen. https://t.co/jJjIBFPaTQ — FC Bayern München (@FCBayern) 17. Mai 2019

Alle Fans der beiden Vereine, die sich das Spiel heute live anschauen wollen und noch keine Karte haben, können dies nicht im Stadion tun: Bereits Tage vor dem Spiel war das Kartenkontingent ausverkauft, das Stadion bietet Platz für ungefähr 8000 Menschen. Wer das Spiel trotzdem live und in voller Länge schauen will, kann auf unterschiedliche Möglichkeiten zugreifen.

Goal hat für euch zusammengefasst, wo ihr das Freundschaftsspiel vom FC Bayern München bei der SpVgg Lindau heute live im TV und im LIVE-STREAM anschauen könnt. Außerdem informieren wir hier rechtzeitig über die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

FC Bayern München zu Gast in Lindau: Das Freundschaftsspiel im Detail

Duell SpVgg Lindau vs. FC Bayern München Datum Mittwoch, 29. Mai 2019 | 18 Uhr Ort Städtisches Stadion Lindau, Lindau Zuschauer ca. 8.000 Plätze

Kann ich das Freundschaftsspiel zwischen SpVgg Lindau und FC Bayern München heute live im TV verfolgen?

Viele Fans hoffen verständlicherweise, dass das Freundschaftsspiel zwischen der SpVgg Lindau und dem FC Bayern im Free-TV übertragen wird, man möchte ja auch nach dem Ende der -Saison weiterhin hochklassigen Fußball sehen.

Allerdings wird es für alle Fußballbegeisterten keine Möglichkeit geben, das Spiel heute live im TV zu schauen: Kein Free-TV-Sender überträgt das Spiel des FC Bayern bei der SpVgg Lindau heute live.

Zwar kann man das Spiel beim vereinsinternen Sender FCBayern.tv schauen, allerdings hat dieser irrtümlicherweise wenig mit einem Fernsehsender zu tun: Ein Abonnement ist zahlungspflichtig, außer man ist Kunde bei der deutschen Telekom. Bevor ihr jedoch ein vorschnelles Abo abschließt, sollte euch bewusst sein, dass ihr das Spiel heute auch kostenlos im LIVE-STREAM anschauen könnt.

Wie ihr das Spiel heute gratis im LIVE-STREAM schauen könnt, erklären wir euch im nächsten Abschnitt.

SpVgg Lindau vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM schauen

Um das Freundschaftsspiel des FC Bayerns in Lindau heute live verfolgen zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man sich, wie bereits erwähnt, ein bezahlpflichtiges Abo beim FCBayern.tv holen. Allerdings bietet der Rekordmeister auch andere Möglichkeiten, um den Kick zu verfolgen.

So könnt ihr auch über der Website des FC Bayern das Spiel heute Abend schauen. Auf der Seite fcbayern.com wird nicht nur das Freundschaftsspiel übertragen: Die Champions-League-Auslosung, Pressekonferenzen und öffentliche Trainingseinheiten kann man sich hier ebenfalls anschauen.

SpVgg Lindau vs. FC Bayern München: Weitere Übertragungen bei Facebook und YouTube

Auch auf zwei der größten Internetseiten wird das Spiel heute live übertragen: Auf dem Facebook-Account des FC Bayerns wird der LIVE-STREAM übertragen, genauso verhält es sich auf YouTube. Dort zeigt der Kanal des FC Bayern ebenfalls das Spiel live und in voller Länge.

Sowohl der LIVE-STREAM auf der Website des FC Bayerns als auch die Übertragungen auf YouTube und Facebook sind kostenlos und frei empfangbar. Eine stabile Internetverbindung ist für die Übertragung allerdings optimal.

Fall ihr nach mehr Live-Übertragungen im TV oder als LIVE-STREAM sucht, hat Goal genau das richtige für euch: Hier findet ihr eine Übersicht, bei der alle Übertragungen für die kommende Woche präsentiert werden.

SpVgg Lindau vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Hier werden kurz vor Anpfiff die Aufstellungen der SpVgg Lindau und des FC Bayern Münchens veröffentlicht.

So geht es für den FC Bayern München nach dem Spiel gegen Lindau weiter

Nach dem Freundschaftsspiel am Bodensee haben die Spieler des FC Bayerns endlich Urlaub. Nach dem Gewinn der Bundesliga und des DFB-Pokals nach dem 3:0-Sieg gegen RB Leipzig können die Spieler ihren Fokus vom Tagesgeschäft nehmen.

Dabei hätte das Spiel in Lindau ursprünglich gar nicht stattfinden sollen: Da ein Freundschaftsspiel des FC Bayern gegen die Auswahl der Volksrepublik ausfiel, wurden die Südbayern kurzfristig als Gegner ausgemacht.

Nach dem Urlaub geht es für die Münchner mit hochkarätigen Spielen weiter: In der Sommervorbereitung spielt der FC Bayern bei der Audi Summer Tour mit, welche in den USA stattfindet. In Los Angeles, Houston und Kansas City werden sich Thiago, Neuer und Kollegen mit dem FC Arsenal, Real Madrid und dem AC Mailand messen.