Bericht: Leeds United will Francesco Totti zu einem Comeback bewegen

Spielt Francesco Totti nach seinem Aus bei der Roma bald wieder aktiv Fußball? Leeds United möchte den 42-Jährigen wohl gerne unter Vertrag nehmen.

Der englische Zweitligist plant offenbar -Legende Francesco Totti zu einem Comeback zu bewegen. Dem 42-Jährigen, der als Funktionär bei der AS Roma keine Zukunft mehr hat, soll ein Angebot des Traditionsvereins vorliegen. Dies berichtet Fox Italia.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Ich weiß, dass ein Präsident einer englischen Mannschaft ihm ein Angebot gemacht hat, seine Karriere fortzusetzen", hatte der ehemalige italienische Nationalspieler Marco Borriello, der diesen Sommer Zeit mit Totti verbracht hat, gegenüber TMW behauptet.

Ob es sich dabei um den italienischen Leeds-Boss Andrea Radrizzani handelt, wollte Borriello nicht verraten. Er kennt den Weltmeister von 2006 außerdem aus gemeinsamen Zeiten in Rom.

Francesco Totti kritisiert die Roma

Totti hatte erst vor einigen Tagen sein Aus als Sportdirektor bei der Roma verkündet. "Das ist viel schwieriger, als als Spieler aufzuhören. Die Roma zu verlassen, ist wie zu sterben", sagte er bei einer Pressekonferenz des Vereins. "Ich glaube es wäre besser, wenn ich sterben würde", fügte er emotional hinzu.

Im Anschluss kritisierte er die Klub-Führung heftig. "Das Ziel mancher Leute war es, uns Römer aus Rom zu verjagen", sagte Totti, der seit drei Jahrzehnten als Spieler und Manager bei der Roma tätig war.

Der amerikanischen Klub-Besitzer um James Pallotta hätten Unruhe in den Verein gebracht, meinte Totti bei seinem Abschied: "Über Jahre hinweg haben sie alles versucht. Der Abschied ist das, was sie wollten. Und am Ende haben sie es hinbekommen."

Berichten zufolge hatte sich das Verhältnis von Totti zu den Besitzern seit dem Aus von Trainer Eusebio Di Francesco im März noch einmal deutlich verschlechtert.

Der Rekordspieler der Giallorossi hatte sein aktive Laufbahn im Sommer 2019 beendet. Während seiner Profikarriere lief er nur im Dress Roms auf.