Francesco Totti verlässt AS Roma: "Wäre besser, wenn ich sterbe"

Francesco Totti hat seine Gründe für das Aus bei der AS Roma genannt und dabei die Klub-Besitzer hart kritisiert.

Francesco Totti hat sich zu seinem Abschied von der AS Rom geäußert und klargemacht, dass ihm dieser Schritt das Herz bricht. "Das ist viel schwieriger, als als Spieler aufzuhören. Roma zu verlassen, ist wie zu sterben", sagte er bei einer Pressekonferenz des Vereins. "Ich glaube es wäre besser, wenn ich sterben würde", fügte er emotional hinzu.

Im Anschluss kritisierte er die Klub-Führung heftig. "Das Ziel mancher Leute war es, uns Römer aus Rom zu verjagen", sagte Totti, der seit drei Jahrzehnten als Spieler und Manager bei der Roma tätig war.

: Zwischen Totti und US-Besitzern krachte es wohl

Der amerikanischen Klub-Besitzer um James Pallotta hätten Unruhe in den Verein gebracht, meinte Totti bei seinem Abschied: "Über Jahre hinweg haben sie alles versucht. Der Abschied ist das, was sie wollten. Und am Ende haben sie es hinbekommen."

Berichten zufolge hatte sich das Verhältnis von Totti zu den Besitzern seit dem Aus von Trainer Eusebio Di Francesco im März noch einmal deutlich verschlechtert.