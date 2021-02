Champions-League-Powerranking zum Achtelfinale: Sextuple-Sieger FC Bayern verpasst Platz 1

16 Teams wollen ins Viertelfinale der Königsklasse. Die Ausgangslage ist dabei auch für einige namhafte Klubs wenig berauschend. Das Ranking.

HINTERGRUND

FC Bayern, BVB, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach - gleich vier deutsche Vereine kämpfen in der Champions League um den Einzug ins Viertelfinale. Mancher internationale Top-Klub sucht vor den Achtelfinalspielen nach der Form.

Das Power-Ranking zum CL-Achtelfinale von Goal und SPOX.

Platz 16: FC Porto

Gegner im Achtelfinale: Juventus Turin (17.2., 9.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 2, Gruppe C.

Aktuell: Platz 2 Liga NOS.

In der heimischen Liga liegt Porto bereits zehn Zähler hinter Tabellenführer Sporting, von den letzten sechs Spielen gewann die Mannschaft nur zwei. Nach dem 2:2 am Wochenende im Derby bei Boavista schimpfte Trainer Sergio Conceicao: "Es war die schlechteste erste Halbzeit, seit ich Trainer bin. Die Trikots waren auf dem Platz, aber die Trikots spielen keinen Fußball."

Nicht einmal über das Ligadebüt seines Sohnes Chico, der für die letzten 13 Minuten eingewechselt wurde, konnte sich Conceicao da noch freuen.

Platz 15: Borussia Dortmund

Gegner im Achtelfinale: FC Sevilla (17.2., 9.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 1,, Gruppe F.

Aktuell: Platz 6 Bundesliga.

Form schlecht, Stimmung schlecht, Aussichten schlecht - beim BVB hat sich in den vergangenen Wochen ein toxisches Gemisch zusammengebraut. Das Selbstvertrauen des Teams von Interimscoach Edin Terzic tendiert gen Null, aus den neun Pflichtspielen 2021 gab es nur drei Siege.

Dreimal so viele reihte Gegner FC Sevilla zuletzt aneinander, dabei hagelte es lediglich ein Gegentörchen. Derzeit undenkbar, wie Dortmund die formstarken Andalusier bezwingen könnte. Einzige Hoffnung: erhöhte Motivation dank Highlightspiel, hat zu Beginn des Jahres gegen Leipzig auch schon gut geklappt. Die Aussicht, dass nächste Saison Marco Rose an der Seitenlinie stehen wird, dürfte jetzt keine Rolle spielen. [component]

Platz 14: Lazio Rom

Gegner im Achtelfinale: FC Bayern München (23.2. und 17.03.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 2, Gruppe F.

Aktuell: Platz 7 Serie A.

Nach mäßigem Saisonstart inklusive Razzia wegen des Verdachts, Coronatests manipuliert zu haben, hat sich der Trubel rund um die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi wieder gelegt. Vier Siege in Serie brachten das Team in der Serie A wieder in die Nähe der internationalen Plätze.

Lazio erreichte das Achtelfinale in einer schwachen Gruppe durch nur zwei Siege gegen den BVB und St. Petersburg. Ciro Immobile steht auch schon wieder bei 14 Saisontoren in der Liga und fünf in der CL, Ex-Bayern-Ersatzkeeper Pepe Reina hält stark. Aber: Lazio spielt gegen Bayern!

Platz 13: FC Liverpool

Gegner im Achtelfinale: RB Leipzig (16.2., 10.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 1, Gruppe D.

Aktuell: Platz 6 Premier League.

Der FC Liverpool befindet sich nach zwei überragenden Spielzeiten aktuell in der wohl größten Krise seit der Amtsübernahme von Trainer Jürgen Klopp im Herbst 2015. In diesem Kalenderjahr verlor Liverpool sechs von zehn Pflichtspielen. Sorge macht vor allem die ersatzgeschwächte und unsichere Defensive.



Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Virgil van Dijk, Joe Gomez und Joel Matip schlug Liverpool am Deadline Day doppelt zu und holte mit Ben Davis und Ozan Kabak zwei neue Innenverteidiger. Bei seinem Debüt am Wochenende patzte Kabak aber direkt gemeinsam mit Keeper Alisson Becker und zeigte sich somit mitverantwortlich für die 1:3-Pleite bei Leicester City.

Platz 12: Borussia Mönchengladbach

Gegner im Achtelfinale: Manchester City (24.2. und 16.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 2, Gruppe B.

Aktuell: Platz 7 Bundesliga.

Die Mannschaft begeisterte in der Gruppenphase teilweise, blieb in der schweren Gruppe vor Inter und Donezk und hatte sogar Real Madrid am Rande einer Niederlage. In der Bundesliga aber reichlich unbeständig, die peinliche Niederlage im Rheinderby gegen Köln schlug den Fans aufs Gemüt, Marco Roses Abschied zum BVB kommt auch in der Mannschaft nicht unbedingt gut an.

Die Euphorie über das Erreichen des Achtelfinales verpuffte so. Manchester City wäre aber auch sonst mindestens eine Nummer zu groß für Gladbach.

Platz 11: Atalanta Bergamo

Gegner im Achtelfinale: Real Madrid (24.2., 16.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 2, Gruppe D.

Aktuell: Platz 6 Serie A.

Den begeisternden Hurra-Offensivfußball aus der letzten Saison gibt es in Bergamo zwar immer noch, aber er kommt deutlich unregelmäßiger zum Vorschein als noch vor einem Jahr: Einmal haut man Milan mit 3:0 weg, zwei Wochen später schenkt man ein 3:0 gegen den FC Turin noch her.

Störfaktor Papu Gomez wurde kürzlich nach Sevilla abgeschoben, Robin Gosens ist auch dieses Jahr gut drauf (schon sechs Liga-Tore). Atalanta ist immer gefährlich, es fehlt aber an Konstanz.

Platz 10: FC Barcelona

Gegner im Achtelfinale: PSG (16.2., 10.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 2 Gruppe G.

Aktuell: Platz 3 La Liga.

Zwar verlor Barca das Supercup-Finale gegen Athletic Bilbao mit 2:3 und das Pokal-Halbfinalhinspiel beim FC Sevilla mit 0:2, doch in der Liga gewann Barca die letzten acht Spiele. Die Zeit der ganz großen Peinlichkeiten scheint vorbei bei den Katalanen.

Wobei: Mehr Chaos als im Sommer und Herbst wäre auch schwerlich möglich gewesen. Die Duelle gegen PSG sind dennoch - und wieder einmal - richtungsweisend. In der vielleicht letzten Saison mit Lionel Messi droht dem hoch verschuldeten Klub schließlich die zweite titellose Saison in Serie.

Platz 9: Paris Saint-Germain

Gegner im Achtelfinale: FC Barcelona (16.2., 10.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 1, Gruppe H.

Aktuell: Platz 2 Ligue 1.

Neun Pflichtspiele hat PSG unter Tuchel-Nachfolger Mauricio Pochettino absolviert, sieben davon wurden gewonnen (dazu ein Remis, eine Niederlage). Eine andere Bilanz war angesichts der Gegner auch kaum zu erwarten - ein echter Prüfstein war bislang nicht dabei.

Der folgt nun am Dienstag mit Barcelona. Die Franzosen müssen dabei auf Ex-Barca-Spieler Neymar verzichten, der im Pokalspiel bei Zweitligist Caen (1:0) rüde gefoult wurde und nun mit einer Adduktorenverletzung im linken Oberschenkel mehrere Wochen ausfällt.

Platz 8: Real Madrid

Gegner im Achtelfinale: Atalanta Bergamo (24.2., 16.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Gruppe B, Platz 1.

Aktuell: Platz 2 La Liga.

Richtig glänzen konnte Real in dieser Saison vor allem in der Liga eher selten, die Niederlagen im spanischen Supercup und vor allem das Pokalaus gegen Alcoyano im Januar taten richtig weh. Doch im Februar hat Real bisher alle Spiele gewonnen, das verletzungsgeplagte Team präsentierte sich zumindest wieder stabil. Ein Ausscheiden gegen Atalanta würde selbst eine Legende wie Zinedine Zidane kaum überleben können.

Platz 7: FC Sevilla

Gegner im Achtelfinale: BVB (17.2., 9.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 2, Gruppe E.

Aktuell: Platz 4 La Liga.

Wie unangenehm das Team von Trainer Julen Lopetegui zu bespielen ist, musste zuletzt der FC Barcelona in der Copa del Rey erfahren: Der amtierende Europa-League-Sieger ist richtig gut drauf, hält in der Liga mit Barca und Real Schritt - und gewann seine letzten sieben Pflichtspiele, ohne ein einziges Gegentor zu kassieren.



Im Januar verstärkte sich Sevilla zudem mit Atalantas Papu Gomez, der Argentinier ist gegen den BVB spielberechtigt. Allerdings fehlt Lucas Ocampos aufgrund einer Knöchelverletzung.

Platz 6: Juventus

Gegner im Achtelfinale: FC Porto (17.2., 9.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 1, Gruppe G.

Aktuell: Platz 4 Serie A.

Die Revolution, die Trainer Andrea Pirlo in diesem Jahr bei der Alten Dame anstoßen sollte (offensiver, auf Ballbesitz ausgerichteter Fußball), führte bislang zu den erwarteten Bauchschmerzen: Als Tabellenvierter muss Juve erst einmal die Champions-League-Teilnahme sichern, bevor es an den zehnten Meistertitel in Folge denken darf.

Der ewig junge Cristiano Ronaldo trifft auch mit 36 noch wie am Fließband (16 Tore in 18 Ligaspielen), doch wenn es bei ihm mal nicht läuft, stottert der Juve-Motor immer wieder ganz gewaltig. Paulo Dybala fehlt seit einem Monat wegen einer Innenbandverletzung.

Platz 5: RB Leipzig

Gegner im Achtelfinale: FC Liverpool (16.2., 10.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 2, Gruppe G.

Aktuell: Platz 2 Bundesliga.

Mit vier Pflichtspielsiegen in Folge reisen die Sachsen zum Duell mit Liverpool nach Budapest. Nur ein Gegentor kassierten sie dabei, in der Offensive zeigte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann meist ziemlich effektiv. Leipzigs konzentrierte Leistungen und die gute Defensivarbeit dürften die kriselnden Reds vor Probleme stellen.

Platz 4: FC Chelsea

Gegner im Achtelfinale: Atletico Madrid (23.2., 17.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 1, Gruppe E.

Aktuell: Platz 4 Premier League.

Seit dem Trainerwechsel von Frank Lampard zu Thomas Tuchel Ende Januar stabilisierte sich die davor verunsichert wirkende Mannschaft sichtlich. Auf ein Remis gegen die Wolverhampton Wanderers folgten zuletzt fünf halbwegs überzeugende Siege am Stück. Nach 100 Tagen und mehr als 1000 Minuten beendete auch Timo Werner zuletzt seine Torlosserie.

In den zwei Spielen zuvor hatte er mit schon mit drei Torvorbereitungen überzeugt. Chelsea überholte in der Tabelle sogar Liverpool und liegt wieder auf Champions-League-Kurs. Tuchel stellte von einem 4-3-3-System auf ein 3-4-3 um, sucht personell aber noch seine Idealbesetzung.

Platz 3: Atletico Madrid

Gegner im Achtelfinale: FC Chelsea (23.2., 17.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 2, Gruppe A.

Aktuell: Platz 1 La Liga.

Die Colchoneros marschieren in der Liga scheinbar unaufhaltsam dem ersten Meistertitel seit 2014 entgegen. Die Defensive des Simeone-Teams ist gewohnt giftig, für die Offensive bekam man von Barca in Luis Suarez den besten Torjäger von LaLiga geschenkt.

Allerdings hat man in Madrid noch nicht vergessen, wie man von Bayern in der Gruppenphase die Grenzen aufgezeigt bekam (0:4). Und: In der Mannschaft grassiert derzeit das Corona-Virus. Ob Joao Felix, Moussa Dembele und Thomas Lemar bis zum Chelsea-Spiel wieder einsatzbereit sind, ist noch offen.

Platz 2: Bayern München

Gegner im Achtelfinale: Lazio Rom (23.2., 17.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 1, Gruppe A.

Aktuell: Platz 1 Bundesliga.

Nichts und niemand kann die frischgebackenen Sextuple-Sieger richtig aus dem Konzept bringen: Die Mannschaft ist müde, vor allem in der Offensive plagen viele Verletzungen, die Darbietungen konnten nur selten wirklich überzeugen, bei gesamtgesellschaftlichen Themen treten die Verantwortlichen beinahe gewohnt instinktsicher in alle Fettnäpfchen, doch auf dem Rasen liefern die Spieler fast immer.

Auf dem Transfermarkt hat Bayern mit der Verpflichtung von Dayot Upamecano früh ein Zeichen gesetzt, David Alabas Abgang im Sommer sollte Spieler und Mannschaft für den Moment genauso wenig belasten wie in den vergangenen Monaten.

Platz 1: Manchester City

Gegner im Achtelfinale: Borussia Mönchengladbach (24.2., 16.3.).

Erreichte das Achtelfinale: Platz 1, Gruppe C.

Aktuell: Platz 1 Premier League.

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola wirkt aktuell unaufhaltsam, zuletzt gelangen 16 Pflichtspielsiege hintereinander. In der Premier League beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Leicester City bei einem Spiel weniger sieben Punkte und auch in den beiden nationalen Pokalwettbewerben ist City noch dabei.

An honour to be @premierleague Player of the Month. Thanks to everyone who has voted for me ⭐💪🏼 A big thank you to all my teammates - it would have not been possible without your amazing support!💙@ManCity pic.twitter.com/yIXJI9Sgpl — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) February 12, 2021

Entscheidend für den Siegeszug ist die neue Defensive um das Innenverteidiger-Duo Ruben Dias und John Stones (bei den 16 Siegen nur fünf Gegentore), ein Ilkay Gündogan in überragender Form (elf Tore in den letzten zwölf Premier-League-Spielen) sowie eine variable und unberechenbare Offensive.