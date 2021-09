Laver Cup 2021, Übertragung heute im TV und LIVE-STREAM

Der Laver Cup startet heute mit dem ersten von drei Tagen. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Tennis-Highlights.

Heute startet in Boston der Laver Cup. Das Kräftemessen der besten Tennisspieler Europas mit ihren Rivalen aus aller Welt ist auch in Deutschland im TV zu sehen. In diesem Artikel gibt es alle Infos.

Zum vierten Mal wird der Laver Cup in diesem Jahr ausgetragen, nachdem die Ausgabe 2020 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Bei dem Turnier, das sich am weltberühmten Ryder Cup im Golf orientiert, tritt unter anderem auch Olympiasieger Alexander Zverev an.

Heute findet Tag 1 statt, drei Einzelpartien sowie ein Doppel stehen auf dem Programm. Die Siege an Tag 1 bringen jeweils einen Punkt für die siegreiche Seite, Tag 2 hält in jedem Spiel zwei Punkte bereit und am dritten Tag sammelt jeder Sieger jeweils drei Punkte für sein Team. Wer zuerst 13 Punkte erreicht, gewinnt. Bislang gewann das Team Europa alle drei Ausgaben des Laver Cups.

Der Laver Cup in Boston startet mit dem ersten Wettkampftag. Hier gibt es alle Infos zur TV-Übertragung.

Laver Cup 2021: Die Kurzinfos zum Wettbewerb

WETTBEWERB Laver Cup 2021 BEGEGNUNG Team Europe vs. Team World ORT TD Arena | Boston | USA ZEITRAUM 24. bis 26. September 2021

Laver Cup 2021: Weitere Informationen

Laver Cup 2021 heute: Die Partien des Tages

Spiel Team Europe Team World Einzel Nr. 1 (19 Uhr) C. Ruud R. Opelka Einzel Nr. 2 (19 Uhr) M. Berrettini F. Auger-Aliassime Einzel Nr. 3 (1 Uhr) A. Rublev D. Schwartzman Doppel Nr. 1 (1 Uhr) A. Zverev / M. Berrettini J. Isner / D. Shapovalov

Laver Cup 2021: Die Übertragung heute im TV und LIVE-STREAM

US-Open-Sieger Daniil Medvedev, French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas und natürlich Olympiasieger Alexander Zverev - sie alle sind beim Laver Cup 2021 mit am Start und machen Team Europe auch in diesem Jahr zum Topfavoriten. Aufseiten des Team World steht unter anderem das australische Enfant terrible Nick Kyrgios. Der 26-Jährige allein sorgt bereits für allerbeste Unterhaltung.

Ihr wollt den Laver Cup heute live im TV verfolgen? Das geht sogar im Free-TV! Eurosport 1 steigt um 21 Uhr in die Übertragung aus Boston ein. Der Sender hat sich zu einer festen Anlaufstelle für Tennisfans im deutschsprachigen Raum entwickelt. Drei der vier Grand-Slam-Turniere sind bei Eurosport alljährlich zu sehen - die Australian Open, die French Open sowie die US Open.

Eurosport 1 ist frei empfangbar, zudem ist der Sender kostenfrei und ohne Registrierung im LIVE-STREAM auf Joyn zu sehen.

12 of the world’s best tennis players competing in Boston this week in the name of one special man, @rodlaver #LaverCup #Legend pic.twitter.com/WIw4GyIAYi — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2021

Laver Cup 2021: Noch mehr Tennis im Eurosport Player

Etwa zwei Stunden sind für die Übertragung des Laver Cups heute bei Eurosport 1 angesetzt. Noch mehr Action aus Boston bietet der Sender im LIVE-STREAM im Eurosport Player an. Dort beginnt die Übertragung bereits um 19 Uhr und geht auch nach dem Übertragungsende auf Eurosport 1 bis tief in die Nacht weiter.

Beim Eurosport Player handelt es sich allerdings um ein kostenpflichtiges Angebot. Der Sender ruft für die Nutzung des Players einen Monatsbeitrag von 6,99 Euro auf.

Laver Cup 2021: Die Eurosport-Sender bei DAZN

Zugriff auf sowohl Eurosport 1 als auch den eigentlich kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 bekommt Ihr übrigens mit einem DAZN-Abo. Denn danke einer Kooperation zwischen dem Eurosport-Mutterkonzern Discovery und DAZN wurden beide Sender auf der DAZN-Plattform eingespeist. Wer einen DAZN-Zugang hat, kann auch auf diese beiden Sender zugreifen.

Und das Beste: Wer jetzt noch schnell den Gratismonat abschließt, kann das gesamte Programm von DAZN einen Monat lang kostenlos testen! Dazu gehören etwa die großen Fußball-Highlights in der Champions League oder auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Außerdem überträgt DAZN die großen US-Sportligen NFL, NBA, NHL und MLB live, zusätzlich gehören auch Darts, Boxen und Tennis dazu.

Wer auch nach dem Gratismonat bei DAZN bleiben will, der hat die Wahl zwischen einem Monatsabo für 14,99 Euro sowie de Jahresabo, das mit 149,99 Euro zu Buche schlägt.

Laver Cup 2021: Der Vorbericht zum Tennis-Event

Lässig posierte Alexander Zverev im schicken schwarzen Anzug für die Fotografen im Kreise der weltbesten Tennisprofis, dann stimmte sich der Olympiasieger beim Mannschafts-Dinner mit seinen Kollegen auf die Titelverteidigung beim Laver Cup ein. Beim am Freitag beginnenden Show-Wettkampf in Boston zwischen Team Europa und dem Rest der Welt will Zverev die bittere Halbfinalniederlage bei den US Open vergessen machen und sich Schwung für den Saisonendspurt holen.

"Wir alle sind hier, um zu gewinnen", sagte der 24 Jahre alte Hamburger, der bei den bisherigen drei Ausgaben des an den Ryder Cup der Golfer angelehnten Team-Wettkampfs die Trophäe in die Höhe hatte stemmen dürfen - und dabei meist eine Schlüsselrolle einnahm. "Ich habe so viele unglaubliche Erinnerungen an die Veranstaltung", erzählte Zverev, "insbesondere an das entscheidende Match in Genf 2019".

Wie schon 2018 in Chicago war Zverev vor zwei Jahren in der Schweiz beim 13:11 der Matchwinner für Team Europa gewesen und durfte sich überschwänglich von den Superstars Roger Federer und Rafael Nadal feiern lassen. Da die beiden verletzten Grand-Slam-Rekordchampions wie auch Branchenprimus Novak Djokovic in diesem Jahr fehlen, führt Zverev die Europäer in Boston zusammen mit dem frischgebackenen US-Open-Sieger Daniil Medwedew und Stefanos Tsitsipas an.

Gespielt werden von Freitag bis Sonntag (jeweils ab 19.00 Uhr MESZ/Eurosport) jeweils drei Einzel und ein Doppel, jeden Tag gibt es für die Siege mehr Punkte. Und wie schon bei den ersten drei Vergleichen des Einladungsturniers, das im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, liegt auch diesmal die Favoritenrolle klar beim Team Europa unter Captain Björn Borg.

Alle sechs europäischen Spieler sind in den Top 10 der Weltrangliste klassiert. Die von John McEnroe betreute Welt-Auswahl wird von den Kanadiern Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov (ATP-11. und -12.) angeführt.