Laver Cup 2021: Teilnehmer, Teams, Austragungsort, Matches, Übertragung

Von Freitag bis Sonntag findet der Laver Cup 2021 statt. Goal hat alle Informationen zum Tennis-Event mit dem deutschen Superstar Alexander Zverev.

Was 2017 noch als reines Show-Event angesehen wurde, hat sich mittlerweile zu einer festen Größe im jährlichen Tennis-Kalender entwickelt - der Laver Cup. Nachdem dieser im vergangenen Jahr wegen der weltweiten Corona-Pandemie ausfiel, findet die vierte Ausgabe nun von Freitag, 24. September, bis Sonntag, 26. September, statt.

Initiiert wurde der Laver Cup 2017 von Roger Federer und seiner Agentur Team8 zu Ehren der ehemaligen australischen Tennisgröße Rod Laver. Dieser ist heute 83 Jahre alt, und wird aller Voraussicht auch in diesem Jahr bei dem Turnier vor Ort sein.

Beim Laver Cup treten an drei Tagen zwei Teams, Team Europa und Team Welt, gegen einander an. Pro Spieltag stehen jeweils drei Einzelspiele und ein Doppel an. Am Freitag gibt es für die Sieger einen Punkt, am Samstag zwei und am Sonntag drei. Steht es nach allen zwölf Spiel Unentschieden, wird der Sieger in einem Entscheidungsdoppel ermittelt. Alle Spiel finden über zwei Gewinnsätze statt.

Der Laver Cup 2021: Goal liefert alle Informationen zu den Teilnehmern, Teams, Matches, dem Austragungsort und der Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Laver Cup 2021: Teilnehmer und Teams

Das bei den ersten drei Ausgabe immer siegreiche Team Europe muss beim Laver Cup 2021 mit Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer auf drei Topstars verzichten. Nadal und Federer sind verletzt, Djokovic nimmt sich nach der Final-Niederlage bei den US Open gegen Daniil Medvedev eine Auszeit.

Björn Borg, dem Kapitän von Team Europe, steht dennoch ein schlagkräftiges Team zur Verfügung. Alexander Zverev (Deutschland), Daniil Medvedev (Russland), Stefanos Tsitsipas (Griechenland), Andrey Rublev (Russland), Matteo Berrettini (Italien) und Casper Ruud (Norwegen) stehen alle in den Top-Ten der Weltrangliste.

Für das von Kapitän John McEnroe angeführte Team Welt versuchen Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime (beide Kanada), John Isner, Reilly Opelka (beide USA), Diego Schwartzman (Argentinien) und Nick Kyrgios (Australien) den ersten Sieg zu holen.

Laver Cup 2021: Die Teams im Überblick

Team Europa Team Welt Alexander Zverev Denis Shapovalov Daniil Medvedev Felix Auger-Aliassime Stefanos Tsitsipas John Isner Andrey Rublev Reilly Opelka Matteo Berrettini Diego Schwartzman Casper Ruud Nick Kyrgios

Laver Cup 2021: Austragungsort

Der Laver Cup findet in diesem Jahr in den USA, genauer gesagt in Boston, statt. Austragungsstätte ist der TD Garden. In der Multifunktionshalle sind das NBA-Team Boston Celtics und das NHL-Team Boston Bruins beheimatet.

Beim Laver Cup darf die volle Kapazität von 19.580 Plätzen ausgeschöpft werden. Für die Zuschauer gilt, dass sie einen Nachweis über die vollständige Impfung gegen das Corona-Virus oder ein negatives Testergebnis vorlegen müssen.

12 of the world’s best tennis players competing in Boston this week in the name of one special man, @rodlaver #LaverCup #Legend pic.twitter.com/WIw4GyIAYi — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2021

Laver Cup 2021: Übertragung

Gute Nachricht für alle Tennis-Fans! Der Laver Cup wird an diesem Wochenende live im Free-TV und im Livestream übertragen. Wie das genau aussehen wird, zeigen wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Laver Cup 2021: Übertragung im Free-TV

Die Übertragungsrechte am Laver Cup hält bis 2030 der Discovery-Konzern. Dieser ist zugleich der Mutterkonzern des privaten Sportsenders Eurosport. Dort seht Ihr den Laver Cup 2021 live im Free-TV.

Am Freitag dauert die Übertragung von 19 bis 23 Uhr, ebenso am Samstag. Am Sonntag zeigt Eurosport den letzten Tag des Laver Cup 2021 von 18 bis 2.30 Uhr live im frei empfangbaren Fernsehen.

Laver Cup 2021: Übertragung im Livestream

Der LIVE-STREAM von Eurosport, der Eurosport Player, ist kostenpflichtig. Für einen Monats-Pass müsst Ihr 6,99 Euro bezahlen, für einen Jahrespass 49,99 Euro.

Dank einer Kooperation von Eurosport mit DAZN könnt Ihr den diesjährigen Laver Cup auch bei dem Streamingdienst live verfolgen. Dieser hat Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft in seinem vielfältigen Programm. Das dafür benötigte Abo kostet 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro. Neukunden können DAZN vor der ersten Zahlung noch bis Ende September kostenlos testen.

Laver Cup 2021: Übertragung im Überblick