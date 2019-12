Umworbener Lautaro Martinez: "Inter ist mein Zuhause"

Beim italienischen Tabellenführer Inter gehört Lautaro Martinez zu den absoluten Leistungsträgern. Der Argentinier fühlt sich in Mailand wohl.

Der von zahlreichen Klubs umworbene Angreifer Lautaro Martinez hat seinem Arbeitgeber eine Liebeserklärung gemacht.

"Inter ist mein Zuhause", bekräftigte der Argentinier gegenüber Sky Sport Italia. "Die Fans sind immer nett zu mir, das finde ich fantastisch."

Barca und mit Interesse an Lautaro Martinez

Deshalb arbeite er hart daran, alle Beteiligten davon zu überzeugen, dass er des Inter-Trikots würdig ist, so Martinez weiter. "Ich will den Nerazzurri-Fans und meiner Familie so viel Freude wie möglich bereiten", schloss er.

Neben dem FC Barcelona hat nun wohl auch der englische Meister Manchester City seine Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt. In der laufenden Spielzeit gelangen Martinez in 19 Pflichtspielen 13 Treffer.