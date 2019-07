Berater dementiert Wechsel von Lautaro Martinez zum FC Barcelona: "Messi kann gerne zu Inter kommen"

In den letzten Tagen wurde Lautaro Martinez mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Sein Berater zerstreut nun unmissverständlich alle Gerüchte.

Angreifer Lautaro Martinez wird in diesem Sommer nicht verlassen. Das bestätigte sein Berater, der in einem Statement auf die Wechsel-Gerüchte um seinen Klienten zum FC Barcelona reagierte.

"Lautaro Martinez wird Inter Mailand nicht verlassen. Er kann es nicht erwarten, die Arbeit mit dem neuen Trainer Antonio Conte zu beginnen", sagte Beto Yaque FCInterNews und fügte an: "Natürlich ist es wundervoll und sehr befriedigend, vom besten Spieler der Welt gelobt zu werden. Lautaro war sehr glücklich, die Komplimente von Lionel Messi zu hören."

Kein Wechsel zum : "Messi kann gerne zu Inter kommen"

Sein Klient denke "aber nur an Inter", versicherte der Berater, der zuvor ein Interesse der Blaugrana an Martinez bestätigt hatte. "Es ist wahr, es gab Interesse der Blaugrana an Martinez, aber keine offizielle Anfrage", erklärte er weiter und schob augenzwinkernd hinterher: "Lassen Sie es mich so sagen: 'Wenn Messi mit Martinez zusammenspielen will, kann er gerne zu Inter kommen."

Martinez wechselte erst im Sommer 2018 aus seiner argentinischen Heimat in die und legte dort eine starke Debütsaison hin. 13 Tore erzielte er in 27 Einsätzen in der italienischen Beletage für die Nerazzurri, wo er noch einen Vertrag bis 2023 besitzt.

Bei der Copa America machte er mit zwei Treffern in vier Spielen an der Seite von Superstar Lionel Messi auf sich aufmerksam und erreichte mit der Albiceleste den dritten Platz.

Im Angriff hat sich der FC Barcelona für die kommende Saison bereits prominent verstärkt. Am Freitag verkündeten die Katalanen die Verpflichtung des französischen Weltmeisters und Starstürmer Antoine Griezmann.