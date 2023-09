233-Millionen-Euro-Paket: Real Madrid wagt im Januar wohl neuen Anlauf bei Kylian Mbappé

Die Königlichen wollen den Stürmer wohl im nächsten Transferfenster verpflichten.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid schnürt offenbar ein Paket in Höhe von rund 233 Millionen Euro (200 Millionen Pfund), um Kylian Mbappé im kommenden Januar von PSG loszueisen. Das geht aus einem Bericht der spanischen Sport hervor.

Der Betrag soll demnach einerseits für die Ablösesumme und andererseits für die Deckelung des Gehalts für den Franzosen verwendet werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappé hatte sich in diesem Sommer mit PSG überworfen, was dazu führte, dass er während der Saisonvorbereitung in Japan nicht im Kader des amtierenden Ligue-1-Meister stand.

Der Weltmeister von 2018 wollte keinen neuen Vertrag unterschreiben, wohingegen PSG den Stürmer nicht ablösefrei ziehen lassen möchte. Das kommende Winter-Transferfenster ist für Paris damit die letzte Chance auf eine Ablösesumme. Andernfalls kann Mbappé ablösefrei den Klub verlassen.

WIE GEHT ES WEITER? PSG versucht nichtsdestotrotz den Stürmer von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Bislang zeichnet sich aber noch keine Übereinkunft ab.