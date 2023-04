Gaizka Mendieta stach immer heraus: mit seiner Haarfarbe, einer Mega-Ablösesumme - und jetzt auch mit seinem Musikgeschmack.

Was macht ein erfolgreicher Fußballer nach seinem Karriereende? Diese Fragen beantworten viele Ex-Kicker gleich: Sie bemühen sich um einen Job in dem ihnen bekannten Metier, sei es als Trainer, Manager, Berater oder TV-Experte. Gaizka Mendieta ist da nicht anders: Der 49 Jahre alte Baske war als Spieler vor allem beim FC Valencia erfolgreich und besitzt sowohl eine Trainer- als auch eine Managerlizenz, um auf höchstem Niveau zu arbeiten. Außerdem ist er als Analyst im Fernsehen gefragt. Sein Beruf ist eigenen Angaben zufolge aber ein anderer: Mendieta ist DJ. "Ich habe angefangen, diese Leidenschaft zu pflegen, die für mich zum Beruf geworden ist", sagte er der Gazzetta dello Sport.

"Die Leidenschaft für Musik hat mich immer begleitet, genau wie die für den Fußball", fügte er hinzu. Ganz am Anfang stand allerdings die Leichtathletik bei ihm. Der blonde Junge aus dem Baskenland war ein überragender Mittelstreckenläufer und stellte bei den B-Jugendlichen den spanischen Rekord über 2000 Meter auf, der 15 Jahre lang hielt. Seine Ausdauer und sein Bewegungsdrang kamen ihm bei seinem zweiten Hobby, dem Fußball, schließlich auch zugute.

Mega-Wechsel zu Lazio wird zum Flop

Beim FC Valencia entwickelte er sich Ende der Neunziger Jahre langsam nicht nur zu einem Stammspieler, sondern zu einem echten Leader. Im Mittelfeld hielt er die Fäden in der Hand, als die Fledermäuse eine der erfolgreichsten Phasen ihrer Vereinsgeschichte durchlebten. 1999 holten sie die Copa del Rey und die Supercopa - und sie standen 2000 und 2001 im Finale der Champions League. Beide Male reichte es für Kapitän Mendieta und Co. gegen Real Madrid und den FC Bayern München nicht zum Titel, aber für Mendieta gab es eine persönliche Auszeichnung: Er wurde jeweils als bester Spieler der Champions-League-Saison gewürdigt.

Dass es für solch einen Spieler Interesse von anderen Klubs gab, war wenig verwunderlich. Dass seine Wahl ausgerechnet auf Lazio Rom fiel, das die damals exorbitante Ablösesumme in Höhe von umgerechnet 48 Millionen Euro auf den Tisch legte, schon. Der Wechsel wurde für Mendieta zum großen Reinfall, denn in einer schwächelnden Lazio-Mannschaft kam er nicht zurecht. Auch eine Leihe nach Barcelona brachte seine Karriere nicht weiter voran.

Youtube/Getty/GOAL

Erst 2003 fing er sich wieder ein wenig, als es für ihn zum FC Middlesbrough ging. Dort verbrachte er die letzten fünf Jahre seiner Karriere, die er 2008 beendete. Im Anschluss ging es für ihn nicht wieder zurück nach Spanien, sondern er blieb in der Nähe von Middlesbrough, wo er heute noch mit seiner Familie wohnt. Vor allem im englischsprachigen Fernsehen war er sofort ein gern gesehener Gast und Experte, wenn es um den großen internationalen Fußball ging. Und er entwickelte seine Leidenschaft für die Musik weiter.

"Zuerst war ich DJ in kleinen Clubs, dann habe ich angefangen, auf internationalen Festivals aufzutreten", berichtete Mendieta. "Angefangen habe ich in Valencia, wo ich einen Freund habe, der DJ ist: Ich bin zu ihm auf die Bühne gekommen, habe mich unter einem Hut versteckt und nach seinen Auftritten einfach weitergemacht", ergänzte er. Dabei hat er sich klar spezialisiert: Bei Mendieta gibt es Indiepop, Post-Punk, New Wave und Sixties-Musik auf die Ohren. "Es wurde etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es nach meiner Karriere als Fußballer machen würde", gestand Mendieta.