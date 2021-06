Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland - Portugal

Im Länderspiel tritt Deutschland heute Abend gegen Portugal an. Hier gibt's alles zur Übertragung der EM-Partie im TV und LIVE-STREAM.

Es ist soweit: Der zweite Einsatz der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2021 steht an. Im Länderspiel gegen Portugal geht es für die DFB-Elf nach der Niederlage gegen Frankreich um die ersten Punkt bei der aktuellen Europameisterschaft.

Das Länderspiel wird live im Fernsehen und Stream übertragen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Deutschland gegen Portugal im TV und LIVE-STREAM läuft.

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Portugal im Überblick

Begegnung Deutschland- Portugal Datum Samstag, 19. Juni 2021 | 18 Uhr Ort Allianz Arena, München

Länderspiel heute live im TV: Hier läuft Deutschland vs. Portugal kostenlos

Die EM ist in vollem Gange - jeden Tag werden die Gruppenspiele live übertragen. Heute ist Deutschland um 18 Uhr gegen Portugal gefordert. Goal erklärt Euch, wo Ihr einschalten müsst.

Länderspiel heute live im TV in der ARD

Deutschland gegen Portugal wird wie alle Länderspiele der Nationalelf bei der diesjährigen Europameisterschaft kostenlos übertragen. Die ARD zeigt die Partie heute live und in voller Länge im Free-TV!

Um circa 17.15 Uhr beginnt die Übertragung mit Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger und den Vorberichten. Zum Anstoß um 18 Uhr übernimmt Kommentator Gerd Gottlob.

Im Anschluss an das Länderspiel zeigt die ARD zudem das Duell zwischen Spanien und Polen.

Länderspiel heute live im TV in der ARD - die Übertragung im Überblick:

Sender : ARD

: ARD Beginn der Übertragung: 17.15 Uhr

17.15 Uhr Anstoß: 18 Uhr

18 Uhr Moderatorin: Jessy Wellmer

Jessy Wellmer Kommentator: Gerd Gottlob

Gerd Gottlob Experte: Bastian Schweinsteiger

Die EM 2021 heute live bei MagentaTV sehen: Das Länderspiel Deutschland vs. Portugal kommt auch im Pay-TV

Neben der ARD überträgt auch MagentaTV die Begegnung zwischen Deutschland und der portugiesischen Auswahl. MagentaTV beginnt am Samstag ebenfalls schon gegen 17.00 Uhr mit der Übertragung der Vorberichterstattung.

Nach den Vorberichten aus dem Studio führen Euch Moderator Johannes B. Kerner und die Experten Michael Ballack und Fredi Bobic in Kombination mit Kommentator Wolff Fuss, den viele bereits von den Bundesliga-Übertragungen auf Sky kennen, durch die Begegnung.

MagentaTV zeigt Deutschland vs. Portugal via ...

den Media Receiver

einer MagentaTV Box

einem MagentaTV Stick

Fire TV Stick

Google Chromecast

MagentaTV App am heimischen Fernseher

Quelle: imago images / Schüler

Länderspiel heute live im LIVE-STREAM: Hier läuft Deutschland vs. Portugal kostenlos

Das Länderspiel läuft im Fernsehen kostenlos in der ARD. Und auch im Internet bietet das Erste einen LIVE-STREAM an, mit dem Ihr Deutschland gegen Portugal umsonst sehen könnt.

Wer die Partie unterwegs im Netz sehen möchte, kann sich den LIVE-STREAM am Laptop, Tablet oder Smartphone anschauen. Öffnet dazu den Browser und klickt auf live.daserste.de oder schaut Euch den LIVE-STREAM in der ARD-Mediathek via App an.

Die Übertragung ist dabei dieselbe wie im Fernsehen. Auch hier könnt Ihr Euch also ab 17.15 Uhr reinklicken und das Spiel schauen. Über diesen Link geht's direkt dorthin

Länderspiel heute live: Hier gibt's die Highlights von Deutschland vs. Portugal

Ihr habt die Live-Übertragung von Portugal gegen Deutschland verpasst? Dann bietet Euch DAZN eine Lösung. Hier seht Ihr die Highlights der Partie ab 60 Minuten vor Abpfiff.

Das gibt es monatlich für 11,99 Euro oder einmalig für 119,99 Euro im Jahresabo. Der erste Monat der Mitgliedschaft ist jedoch vollkommen kostenlos! Hier geht's direkt zum Gratismonat.

Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick

Das Länderspiel Deutschland vs. Portugal läuft heute Abend live ... ... im TV in der ARD ... im LIVE-STREAM bei live.daserste.de ... im LIVE-TICKER bei Goal ... in den Highlights bei DAZN

Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten zu Deutschland vs. Portugal

Portugals letzter Sieg gegen Deutschland war in der Gruppenphase der Euro 2000 (3-0 dank eines Hattricks von Sergio Conceição). Es war das letzte Mal, dass Deutschland bei einem großen Turnier 3+ Gegentore durch einen Spieler kassierte. Seitdem gewann Deutschland alle 4 Duelle gegen Portugal, alle bei großen Turnieren (WM '06, Euro '08, Euro '12, WM '14).

Es ist das 5. Aufeinandertreffen zwischen Portugal und Deutschland bei Europameisterschaften, nur Italien und Spanien standen sich bei einer EM häufiger gegenüber (6). Es ist zudem das 6. Aufeinandertreffen der beiden Teams bei großen Turnieren seit der Euro 2000 (4 bei der EURO, 2 bei der WM), die meisten zwischen 2 europäischen Nationen in diesem Zeitraum.

In den letzten 5 Begegnungen zwischen Portugal und Deutschland fielen im Schnitt 3.4 pro Spiel (17 Tore insgesamt), in 4 dieser 5 Spiele fielen mehr als 3 Tore.

Cristiano Ronaldo traf noch nie gegen Deutschland (4 Spiele), obwohl er in 360 Spielminuten 23 Schüsse abgab. Nur gegen Frankreich bestritt der Portugiese mehr Spiele für die Nationalmannschaft (6), ohne einen Treffer zu erzielen.

Thomas Müllers einziger Hattrick mit der deutschen Nationalmannschaft gelang ihm gegen Portugal in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2014. Jedoch war Müller bei einer EURO in 12 Einsätzen noch mit keinem seiner 27 Versuche erfolgreich.

Portugal verlor nur 2 der letzten 30 Spiele in allen Wettbewerben (19 Siege, 9 Remis, Torbilanz von 67-19). Nach einem 4-0-Sieg gegen Israel und dem 3-0 zum Auftakt gegen Ungarn könnten die Portugiesen gegen Deutschland erstmals seit November 2017 wieder 3 Zu-Null-Siege in Serie feiern, damals waren es sogar 4.

Deutschland verlor 3 der letzten 4 Gruppenspiele bei großen Turnieren (WM und EM), genauso viele wie in den 24 Gruppenspielen zuvor (16 Siege, 5 Remis). 2 Niederlagen in der Gruppenphase in Folge gab es für die Deutschen zuletzt bei der EURO 2000 – die Gegner waren damals England und Portugal.

Portugal könnte mit einem Sieg gegen Deutschland erst zum 2. amtierenden Europameister werden, der seine ersten beiden Spiele im Turnier gewinnt. Dies gelang zuvor nur Spanien bei der EURO 2016.

Toni Kroos spielte gegen Frankreich exakt 100 erfolgreiche Pässe – bei den letzten 3 großen Turnieren (EM 2016, WM 2018 und EM 2020) spielte 6-mal ein deutscher Spieler 100+ erfolgreiche Pässe in einem Spiel, dieser Spieler war immer Toni Kroos.

Beim 3-0-Sieg gegen Ungarn wurde Portugals Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo zum ersten Spieler, der an 5 verschiedenen Europameisterschaften teilgenommen hat (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) und wurde mit seinen beiden Treffern zum Toptorschützen in der bisherigen Geschichte der EURO (11) und zum ältesten Spieler (36 Jahre und 130 Tage), dem 2+ Tore in einem EM-Spiel gelangen. Zudem hält er nun bei 39 Einsätzen bei großen Turnieren (WM und EM), mehr als jeder andere europäische Spieler. Mit einem weiteren Treffer würde er Miroslav Klose als Rekordtorschützen bei großen Turnieren einholen, Klose traf bei WM und EM 19-mal, Ronaldo steht bei 18 Treffern (wie Gerd Müller).

Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen von Deutschland und Portugal

Das ist die Aufstellung von Deutschland

Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Müller, Gnabry, Havertz

Bank: Leno, Trapp, Halstenberg, Volland, Werner, Süle, Neuhaus, Goretzka, Sane, Emre Can, Koch, Günter

Portugal setzt auf folgende Aufstellung

Rui Patricio - Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

Bank: Lopes, Rui Silva, Fonte, Joao Moutinho, Andre Silva, Rafa Silva, Renato Sanches, Goncalo Guedes, Ruben Neves, Pedro Goncalves, Dalot, Joao Palhinha

Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Portugal im Direktvergleich