Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: England vs. Deutschland

Deutschland trifft im Achtelfinale der Europameisterschaft auf England. Goal zeigt Euch, wo das Länderspiel live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Verlieren verboten! Bei der Europameisterschaft ist am heutigen Dienstag, 29. Juni, am letzten Achtelfinaltag auch Deutschland im Einsatz. Für das DFB-Team geht es im Londoner Wembley Stadium gegen England. Angepfiffen wird das Spiel um 18 Uhr.

England gegen Deutschland - bei diesem Spiel werden sofort Gedanken an zwei historische Spiele wach! Zum einen an das WM-Finale 1966, das England mit 4:2 nach Verlängerung gewann, zum anderen an das EM-Halbfinale 1996, welches Deutschland im Elfmeterschießen für sich entschied. Heute findet der Klassiker eine Fortsetzung.

Nach zwei größtenteils nur mittelmäßigen Leistungen mühte sich Deutschland ins Achtelfinale. Erst ein spätes Tor im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn von Leon Goretzka machte den Einzug ins Achtelfinale perfekt.

Der heutige Gegner England, immerhin Sieger der Gruppe D, sollte dem Team von Bundestrainer Joachim Löw besser liegen, weshalb auch ein attraktives Spiel zu erwarten ist. Wer entscheidet den Klassiker heute für sich?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Länderspiel England vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist. Außerdem liefern wir Euch hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften.

EM, Achtelfinale: England vs. Deutschland - Das Länderspiel auf einen Blick

Begenung England - Deutschland (im Goal-LIVE-TICKER) Wettbewerb Europameisterschaft, Achtelfinale Datum Dienstag, 29. Juni 2021 Anstoss 18 Uhr Ort Wembley Stadium, London

Länderspiel heute live: England vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM - So wird das Achtelfinale übertragen

Bei den Gruppenspielen der diesjährigen EM war die Übertragungssituation der Spiele zum Teil etwas unübersichtlich. Das hatte einen guten Grund: Erstmals wurden nicht alle Spiele von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF live im Free-TV übertragen, bei zehn Spielen lagen die Übertragungsrechte exklusiv bei MagentaTV, dem kostenpflichtigen TV-Angebot der Deutschen Telekom.

Die Frage "Kommt das Spiel heute im Free-TV" ist seit Beginn der K.o.-Phase überholt, denn mit Beginn der Achtelfinalspiele werden alle weiteren Partien bis hin zum Finale am 11. Juli auch live im Free-TV übertragen. Damit steht fest: England vs. Deutschland ist heute unter anderem live im Free-TV zu verfolgen. In den folgenden Abschnitten gehen wir näher auf die Übertragung der einzelnen Anbieter ein.

Länderspiel heute live: England vs. Deutschland heute live im TV - Übertragung der ARD

Erstes Gruppenspiel ZDF, zweites Gruppenspiel ARD, drittes Gruppenspiel ZDF - wer mag heute wohl im Free-TV England gegen Deutschland übertragen? Richtig, die ARD.

Besondere Spiele erfordern besondere Übertragungen. Deshalb beginnt Das Erste heute bereits um 16.05 Uhr mit der Vorberichterstattung auf den Klassiker. Zuerst werden Euch Moderator Alexander Bommes, Expertin Almuth Schult und die beiden Experten Stefan Kuntz und Kevin-Prince Boateng mit allem Wissenswertem zum Spiel versorgen. Später melden sich dann Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger live aus dem Wembley Stadium ehe Kommentator Florian Naß am Mikrofon übernimmt.

Länderspiel heute live: England vs. Deutschland heute live im TV - Übertragung von MagentaTV

MagentaTV zeigt alle 51 Spiele der EM live und hat heute selbstverständlich auch England gegen Deutschland im Angebot. Für MagentaTV kommentiert Wolff-Christoph Fuss die Partie.

MagentaTV ist nur mit einem Abo zu empfangen. Bis 13. Juli gibt es ein Angebot : Der Tarif "MagentaTV Smart". Dieses ist in den ersten drei Monaten kostenlos, im Anschluss bezahlt man zehn Euro monatlich (Mindestlaufzeit 24 Monate).

Am heimischen TV ist MagentaTV via einem Media Receiver oder einer MagentaTV Box bzw. einem MagentaTV Stick, Fire TV Stick, Google Chromecast und der MagentaTV App zu empfangen.

Länderspiel heute live: England vs. Deutschland heute im LIVE-STREAM - Übertragung ARD und MagentaTV

In der ARD-Mediathek und auf sportschau.de bietet die ARD parallel zur TV-Übertragung einen LIVE-STREAM an - kostenlos. Mit der jeweiligen App, könnt Ihr das Spiel auch auf verschiedenen Endgeräten live verfolgen. Hier gibt es die Links für den Download der benötigten ARD-Apps.

Auch MagentaTV darf das im Internet übertragen. Um es heute auf dem Endgerät Eurer Wahl (Handy, Tablet, Laptop) sehen zu können, benötigt Ihr die kostenlose App. Diese gibt es im Play Store und im App Store.

Länderspiel heute live, England vs. Deutschland: Die Aufstellungen

Kann der angeschlagene Ilkay Gündogan heute spielen? Vertraut Joachim Löw wieder auf die Dreierkette? Antworten darauf gibt es etwa eine Stunde vor Spielbeginn wenn die Aufstellungen beider Teams offiziell vorliegen. An dieser Stelle informieren wir euch zeitnah über die Aufstellungen.