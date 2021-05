RB Leipzig will offenbar Wolfsburgs Maxence Lacroix verpflichten

Wolfsburgs Maxence Lacroix hat offenbar nicht nur das Interesse des BVB geweckt. Auch RB Leipzig soll den Franzosen nun ins Visier genommen haben.

Vizemeister RB Leipzig hat angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Innenverteidiger Maxence Lacroix (21) von Ligakonkurrent VfL Wolfsburg. Das berichtet Sky.

Die Sachsen sollen bereits konkrete Gespräche über einen möglichen Transfer im Sommer geführt haben, ein offizielles Angebot soll in Kürze folgen.

Für Lacroix, dessen Vertrag in Wolfsburg noch bis 2024 datiert ist, müsste RB allerdings tief in die Tasche greifen: France Football berichtete zuletzt, dass die Wölfe ab einer Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro gesprächsbereit wären.

Auch BVB interessiert: Schnappt sich Leipzig Lacroix?

In Leipzig könnte Lacroix die Nachfolge von Ibrahima Konate (wechselt zum FC Liverpool) antreten. Zuvor wurde der Wolfsburger mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Lacroix wechselte im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro von Sochaux zum Tabellenvierten der abgelaufenen Bundesligasaison und etablierte sich direkt als Leistungsträger in der Abwehr. (wettbewerbsübergreifend 36 Spiele, zwei Tore, zwei Assists).