LaLiga: Benzema bei Fanwahl zum besten Spieler der Saison gewählt - Messi nur auf Platz zwei

Lionel Messi landete bei einer Fanabstimmung zum besten Spieler der LaLiga-Saison nur auf Rang zwei und musste sich Karim Benzema geschlagen geben.

Angreifer Karim Benzema vom spanischen Meister wurde bei einer von der Marca durchgeführten Fanabstimmung zum besten Spieler der abgelaufenen -Saison gewählt. Der Franzose setzte sich mit 37 Prozent der Stimmen gegen Barcelonas Lionel Messi (31 Prozent, Rang zwei) und Teamkollege Sergio Ramos (14 Prozent, Rang drei) durch.

Dabei war Messi der einzige Spieler der Katalanen, der es in die Top 10 schaffte. Auf Seiten der Königlichen landete zudem Keeper Thibaut Courtois auf Platz sieben.

LaLiga: Messi Torschützenkönig, Ramos stellt Torrekord auf

Die Madrilenen sicherten sich mit fünf Punkten Vorsprung vor Barca den 34. Ligatitel der Vereinsgeschichte.

Messi avancierte mit 25 Treffern zum Torschützenkönig (vor Benzema, 21 Tore) und lieferte die meisten Assists der LaLiga-Geschichte in einer Spielzeit (21), während Innenverteidiger Ramos mit seinem 11.Saisontor gegen Leganes ebenfalls einen Rekord aufstellte: Kein Verteidiger erzielte mehr Treffer in einer Saison des 21. Jahrhunderts in Spaniens höchster Spielklasse

