Real Madrid, News und Gerüchte: Real Valladolid wohl an Reinier interessiert, Sergio Ramos stellt Torrekord auf

Top-Talent Reinier könnte es zu Real Valladolid ziehen und Kapitän Sergio Ramos stellte gegen Leganes einen Torrekord auf. Alle News zu Real Madrid.

Die Saison beendet, den 34. Ligatitel eingetütet: kann auf eine erfolgreiche Spielzeit in zurückblicken. Nun geht es für die Königlichen im Achtelfinal-Rückspiel der gegen . Dort muss das Team von Trainer Zinedine Zidane im Kampf um den Viertelfinaleinzug einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.

Ob Sorgenkind Gareth Bale mit von der Partie sein wird, ist aktuell genauso offen, wie seine Zukunft in Madrid. Gegen Leganes stand der Waliser nicht im Kader. Zidane lieferte allerdings eine Begründung für die Nichtberücksichtigung des Superstars.

Ebenfalls ungeklärt ist die Perspektive von Luka Jovic. Napoli soll bereits Interesse an dem ehemaligen Angreifer von Bundesligist bekundet haben.

Außerdem: Sergio Ramos stellte gegen Leganes einen Torrekord auf und zeigt offenbar Interesse an einer Leihe von Winterneuzugang Reinier.

Real Madrid am Montag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte am heutigen Tag.

Real Madrid: Real Valladolid offenbar an Leihe von Reinier interessiert

Real Valladolid ist offenbar an einer Verpflichtung von Reinier von Real Madrid interessiert. Wie El Mundo Deportivo berichtet, strebt der Tabellendreizehnte der abgelaufenen -Saison eine Leihe des 18-Jährigen an.

Demnach lockt der Verein von Hauptanteilseigner Ronaldo Nazario das brasilianische Top-Talent mit der Perspektive auf Profieinsätze.

Reinier wechselte erst im Winter für 30 Millionen Euro von Flamengo zu den Königlichen, wo er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnete. Bislang kam der Mittelfeldspieler nur in der Zweitvertretung der Madrilenen zum Einsatz.



Real Madrid: Zinedine Zidane erklärt Nichtberücksichtigung von Gareth Bale gegen Leganes

Real-Coach Zinedine Zidane hat erklärt, weshalb er Superstar Gareth Bale nicht in seinen Kader für das letzte LaLiga-Spiel gegen Leganes nominierte.

Auf die Frage, ob es ihn ärgere, Spieler wie den Waliser oder James Rodriguez in der abgelaufenen Saison nicht an ihr Leistungslimit gebracht zu haben, entgegnete der Franzose auf der Pressekonferenz nach der Partie: "Nein, so denke ich nicht. So ist es eben, die Situationen ändern sich. Ihr wisst, was mit James passiert ist. Bei Bale war es heute eine technisch-taktische Entscheidung, nichts weiter."

Der 31-jährige Bale stand bis auf das Spiel gegen Leganes zwar in den vergangenen Partien jeweils im Kader, kam jedoch zuletzt am 31. Spieltag gegen Mallorca zum Einsatz. Zuletzt sorgte er vielmehr mit Provokationen außerhalb des Platzes für Aufsehen.



Real Madrid: angeblich an Luka Jovic interessiert

Der italienische Top-Klub SSC Neapel hat seine Fühler angeblich nach Luka Jovic (22) von Real Madrid ausgestreckt. Wie die Zeitung Corriere dello Sport berichtet, haben die Partenopei bereits Kontakt zu seinem Berater Fali Ramadani aufgenommen, um einen möglichen Wechsel nach zu besprechen.

Allerdings soll der ehemalige Frankfurter nur Plan B der Italiener sein: Wunschobjekt Nummer eins ist Victor Osimhen von OSC Lille. Sollte der Transfer des Angreifers scheitern, würde der Serbe in den Fokus rücken.

Zuletzt wurde Jovic auch mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.



Real Madrid: Sergio Ramos stellt Torrekord auf

Innenverteidiger Sergio Ramos von Real Madrid hat mit seinem Führungstreffer gegen Leganes am vergangenen Sonntag Geschichte geschrieben.

Das Tor zum 1:0 war gleichbedeutend mit Ramos' elftem Saisontor. Kein Verteidiger erzielte mehr Treffer in einer LaLiga-Saison des 21. Jahrhunderts.

11 - @realmadriden's Sergio Ramos has scored 11 goals in @LaLigaEN 2019/20, the most by a defender in a single season in the 21st century (Mariano Pernía, 10 for Getafe in 2005/06). Captain. pic.twitter.com/POhxClToF2 — OptaJose (@OptaJose) July 19, 2020

In der Saison 2005/06 gelangen Mariano Pernia für Getafe zehn Saisontore.

Nach dem Restart erzielte Ramos sechs (genauso viele wie Torschützenkönig Lionel Messi vom ) und war einer der Garanten für Reals Titelgewinn.

