Kylian Mbappe fehlt PSG in der Champions League gegen Atalanta

Kylian Mbappe ist nun offenbar doch schwerer verletzt, als zunächst angenommen. Es ist von einer Ausfallzeit von drei Wochen die Rede.

Kylian Mbappe wird im Viertelfinale der gegen nicht zur Verfügung stehen. Wie PSG am Montagabend mitteilte, wird der 21-Jährige rund drei Wochen ausfallen.

Mbappe zog sich am vergangenen Freitag im Pokalfinale gegen St. Etienne (1:0) eine Knöchelverstauchung mit einer Verletzung des äußeren Bandes zu. Dies haben eingehende Untersuchungen ergeben, nachdem PSG am Samstag noch mitgeteilt hatte, dass die Bänder nicht in Mitleidenschaft gezogen worden waren.

UCL: PSG am 12. August gegen Atalanta ohne Mbappe

Die Mannschaft von Thomas Tuchel bestreitet sein Spiel in der Königsklasse in 16 Tagen (12. August) in Lissabon, das komplette Turnier wird in einfachen K.o.-Spielen ausgetragen.

Kommt PSG gegen den Vertreter aus der weiter, stünde am 18. August das Halbfinale an. Mögliche Gegner wären dabei oder .

Zuvor bestreitet PSG noch das Finale um den Coupe de la Ligue, bei dem man nach Meistertitel und Pokalsieg das nationale Triple perfekt machen könnte. Am 31. Juli trifft Paris auf .