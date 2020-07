PSG: Kylian Mbappe erleidet "nur" Knöchelverstauchung - CL-Viertelfinale gegen Atalanta dennoch in Gefahr?

Bei PSG sorgt man sich nach dem gewonnenen Pokalfinale um Kylian Mbappe. Zumindest die Bänder sind aber nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Stürmerstar Kylian Mbappe hat sich beim 1:0-Sieg von Paris Saint-Germain gegen die AS Saint-Etienne im französischen Pokalfinale am Freitag eine Verstauchung des rechten Knöchels zugezogen, ein Bänderschaden wurde beim 21-Jährigen zunächst nicht festgestellt. Das vermeldete PSG am Samstag offiziell.

Mbappe war nach einer knappen halben Stunde von St. Etiennes Kapitän Loic Perrin übel gefoult worden. Dieser hatte den Weltmeister in vollem Tempo am Knöchel erwischt und musste für das Foul kurz darauf mit Roter Karte vom Platz.

PSG: Einsatz von Kylian Mbappe gegen Atalanta in Gefahr?

Nach minutenlanger Behandlung auf dem Rasen ging Mbappe schwer humpelnd in die Kabine, bei der Siegerehrung tauchte er mit Krücken und einer Schiene am Sprunggelenk auf. "Wir sind alle besorgt, jeder, der das Foul gesehen hat, ist besorgt", sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel nach Spielschluss.

Obwohl Mbappes Bänder offenbar heil geblieben sind, könnte es mit einem Einsatz im Champions-League-Viertelfinale gegen eng werden. Das Duell mit den Italienern steht am 12. August beim Finalturnier in Lissabon an.

Zuvor bestreitet PSG noch das Finale um den Coupe de la Ligue, bei dem man nach Meistertitel und Pokalsieg das nationale Triple perfekt machen könnte. Am 31. Juli trifft Paris auf .