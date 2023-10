Vor dem Freundschaftsspiel gegen Schottland ist Frankreichs Superstar Kylian Mbappé bester Laune.

WAS IST PASSIERT? Kylian Mbappé hat im Training der französischen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Schottland am Dienstagabend ein Traumtor erzielt. Der Angreifer von PSG schweißte die Kugel per Seitfallzieher aus rund 15 Metern ins Netz und jubelte anschließend ausgelassen. Im leeren Stade Pierre-Mauroy riss er sich sein Trikot vom Leib und rannte direkt in den Spielertunnel.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappé beendete in der vergangenen Woche seine kleine Durststrecke mit einem sehenswerten Doppelpack gegen die Niederlande (2:1). Der 24-Jährige steht mittlerweile bei 42 Tore in 72 Länderspielen.

WIE GEHT ES WEITER? Frankreich und Schottland duellieren sich am Dienstagabend in Lille im Rahmen eines Freundschaftsspiels. Beide Mannschaften habe ihre Tickets für die EM im kommenden Sommer bereits sicher.