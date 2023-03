Kurioser Vorfall in den Niederlanden: Nachbar fährt mit seinem Roller aufs Spielfeld

Bei einem Amateurspiel in den Niederlanden ist es zu einem kuriosen Vorfall gekommen.

WAS IST PASSIERT? Kurioser Vorfall: Während einer Partie in der achten niederländischen Liga hat ein wütender Nachbar seinen Frust mit einer verrückten Aktion an den Spielern ausgelassen.

Der Mann fuhr während der Begegnung zwischen Veenhuizen und VV Vitesse 63 mit seinem Roller auf das Spielfeld. Zudem bepöbelte er die Spieler auf dem Platz.

WAS IST DER HINTERGRUND? Niederländischen Medien zufolge brachten ihn die Fans vor Ort zur Weißglut, weil sie vor Spielbeginn ein Feuerwerk abgefeuert hatten und sein Pferd sich daraufhin erschreckt habe.

Vereinsvorsitzende Kees van der Leest bezog bereits Stellung zu dem Vorfall. "Wir kennen den Nachbarn. Er hat in der Jugend für uns gespielt. Wir werden mit ihm sprechen. Ich denke, er hat aus den Emotionen heraus gehandelt. Schließlich wollen wir als Nachbarn eine gute Beziehung zu ihm", erklärte er gegenüber der englischen Sun.

Außerdem entschuldigte er sich für das Verhalten der Anhänger seines Klubs: "Wir sind als Vorstand verantwortlich und bedauern, was passiert ist, aber die Fans haben es nur gut gemeint."

Abgebrochen wurde die Partie übrigens nicht - das half den Gastgebern aber auch nicht wirklich. Veenhuizen verlor letztlich mit 1:4. Besonders bitter: VV Vitesse 63 ist einer der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.