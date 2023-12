Kuriose TV-Panne: Sky zeigt während FC Augsburg vs. BVB Werbespot

Während der Übertragung des Spiels zwischen Augsburg und Borussia Dortmund ist es zu einer TV-Panne gekommen.

WAS IST PASSIERT? In der ersten Hälfte des Bundesligaspiels zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund ist es bei der Übertragung des Pay-TV-Senders Sky zu einem kuriosen Moment gekommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der 20. Minute wurde plötzlich ein Werbespot für die World Padel Tour eingeblendet. Zu Bildern von Schlägern und Bierflaschen war im Hintergrund italienische Musik zu hören. Für ungefähr 30 Sekunden war das Treiben in Augsburg nicht zu sehen.

Kurios: Das Ergebnis und die Spielminute wurde nach einiger Zeit trotzdem gezeigt. Ob es sich hierbei um eine Panne oder eine geplante Einblendung handelte, ist noch nicht bekannt.

WIE GEHT ES WEITER? Immerhin verpassten die Zuschauer kein Tor. Das 1:0 für die Hausherren durch Ermedin Demirovic fiel erst kurze Zeit später (23.). Donyell Malen glich in der 35. Minute für den BVB aus.