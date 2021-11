Am Samstagabend um 20.30 Uhr kommt es in der 2. Bundesliga zur Begegnung zwischen dem KSC und dem HSV. Hierbei empfängt der Neuntplatzierte im BBBank Wildpark den Siebtplatzierten, wobei der Karlsruher SC und der Hamburger SV bislang 16 und 19 Punkte holten.

Der KSC blieb in der zweithöchsten Spielklasse gegen den HSV sieglos. Hierbei erlebten die Badener eine 1:2-Heimniederlage am 21. Dezember und ein 1:1-Auswärtsunentschieden am 29. April.

Nach den bisherigen zwölf Spieltagen befinden sich beide Traditionsklubs im Mittelfeld. Der Karlsruher SC weist sechs Punkte Rückstand auf den dritten und fünf Zähler Vorsprung auf den drittletzten Platz aus. Nach drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Liga-Auftritten ist auf jeden Fall Vorsicht geboten.

Der Hamburger SV holte bislang drei Punkte weniger als der FC Schalke 04, der aus jetziger Sicht die Relegation für die Rückkehr in die Bundesliga bestreiten würde. Die andere Seite der Medaille ist, dass die Hanseaten ausschließlich eines ihrer bislang letzten fünf Meisterschaft gewannen. Zuletzt verpasste der HSV am 30. Oktober mit einem 1:1-Heimunentschieden gegen den Drittletzten Holstein Kiel einen Pflichtsieg.

Heute Abend um 20.30 Uhr geht die Partie KSC gegen den HSV über die Bühne. Bei Goal bieten wir Euch alle Informationen vor der Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

KSC (Karlsruher SC) vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Das Spiel der 2. Liga am Samstagabend auf einen Blick

Spiel KSC (Karlsruher SC) vs. HSV (Hamburger SV) Datum Samstag, 6. November 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort SBBBank Wildpark (Karlsruhe)

KSC (Karlsruher SC) vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV verfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

In den vergangenen Spielzeiten verfügte Skyüber die Übertragungsrechte der zweithöchsten Spielklasse. Das änderte sich jedoch ab der Saison 2021/22. Unter anderem deshalb erhaltet Ihr von uns alle Infos zur Übertragung KSC vs. HSV heute live im TV.

KSC (Karlsruher SC) vs. HSV (Hamburger SV) heute live auf Sport1 im Free-TV

Die 2. Liga feiert in der Spielzeit 2021/22 ihre Rückkehr ins Free-TV. Hierbei liefert Euch Sport1 alle Partien, die samstags um 20.30 Uhr stattfinden, ins Haus. Somit habt Ihr heute Abend die Möglichkeit, eine Übertragung des Spiels KSC gegen HSV kostenlos mitzuverfolgen.

Die Anstoßzeit am Samstagabend ersetzt jene am Montagabend. Hingegen finden weiterhin Begegnungen der 2. Bundesliga am Freitagabend, am Samstagnachmittag und am Sonntagnachmittag statt. Befassen wir uns aber am besten mit den Infos hinsichtlich der Übertragung der Top-Partien KSC vs. HSV heute Abend live bei Sport1.

Sender : Sport1

Vorberichte ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Ruth Hofmann

Ruth Hofmann Spielbeginn: 20.30 Uhr Dank der völlig kostenlosen Ausstrahlung des Spiels zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV braucht Ihr kein Abonnement. Allerdings versteht es sich von selbst, dass Ihr ein TV-Gerät benötigt.

Live auf Sky: So könnt Ihr KSC (Karlsruher SC) vs. HSV (Hamburger SV) heute im Pay-TV anschauen

Überdies könnt Ihr das Spiel KSC vs. HSV bei Sky mitverfolgen. Das liegt an der Tatsache, dass der Pay-TV-Sender weiterhin die Rechte für alle Übertragungen der zweithöchsten Spielklasse besitzt.

Gegenüber der Ausstrahlung der anderen Spiele in der 2. Liga besteht jedoch der Unterschied, dass samstags um 20.30 Uhr keine Parallelpartien stattfinden. Daher gibt es keine Konferenz. Notiert Euch nun am geschicktesten die wichtigsten Infos zur Übertragung von KSC vs. HSV bei Sky:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 & Sky Sport Bundesliga UHD

Vorberichte ab: 20.00 Uhr

Spielbeginn: 20.30 Uhr

Kommentator: Stefan Hempel

Ihr habt also für die heutige Begegnung die Auswahl zwischen den Live-Übertragungen von Sport 1 und von Sky. Für letztere Option benötigt Ihr allerdings ein Abo. Dafür stehen Euch verschiedene Pakete zur Verfügung. Zudem könnt Ihr Euch auf der Homepage von Sky um den Vertragsabschluss kümmern.

KSC (Karlsruher SC) vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 2. Liga

Es gibt also zwei Möglichkeiten, um das Zweitliga-Duell Karlsruher SC gegen Hamburger SV im Fernsehen mitzuverfolgen. Ferner besteht die Gelegenheit, das Match ab 20.30 Uhr mittels LIVE-STREAM anzuschauen. Dafür stehen die nachfolgenden drei Optionen parat.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen: KSC (Karlsruher SC) vs. HSV (Hamburger SV)

Die Tatsache, dass Ihr noch keinen Vertrag mit Sky abgeschlossen habt, schließt nicht aus, dass Ihr die Begegnung im Pay-TV mitverfolgen könnt. Ihr könnt hierfür Sky Ticket nutzen. Damit könnt Ihr Euch einerseits heute Abend Fußball beim Pay-TV Sender ansehen, und andererseits benötigt Ihr keine langfristige Bindung.

Mithilfe des Angebots Supersport Monat bekommt Ihr die Gelegenheit, ab heute gut vier Wochen lang Sportereignisse im LIVE-STREAM mitzuverfolgen. Fußballtechnisch meinen wir damit neben der Bundesliga und der zweithöchsten Spielklasse die englische Premier League. Außerdem befindet sich die Formel-1-Weltmeisterschaft im Endspurt.

KSC gegen HSV heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Die zweite LIVE-STREAM ist in erster Linie für Sky-Bestandskunden interessant. Denn: Mit einem bestehenden Abonnement ist es einfach, die Zweitliga-Spiele auf Sky Go anzusehen. Letzteres ist das Streaming-Portal, auf das Ihr nach dem Login auch mittels Smartphones und Tablets Zugriff habt. Ihr braucht ausschließlich die beim Vertragsabschluss erhaltenen Zugangsdaten eingeben und könnt alle abonnierten Kanäle im LIVE-STREAM anschauen.

Wenn Ihr jedoch noch nicht Bestandskunden sein solltet, geht sich das Mitverfolgen auf Sky Go am selben Tag des Vertragsabschlusses höchstwahrscheinlich nicht aus. Ihr habt jedoch immer noch die Möglichkeit, eine Wiederholung des Spiels KSC vs. HSV damit anzusehen. Dafür findet Ihr auf der Webseite des Pay-TV-Senders alle Termine.

KSC (Karlsruher SC) vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM auf Sport1: So seht Ihr die 2. Liga kostenlos

Ihr habt kein TV-Gerät in der Nähe und möchtet das Spiel Karlsruher SC gegen Hamburger SV trotzdem kostenlos mitverfolgen? Auch das ist mithilfe der Free-TV-Rechte von Sport1 möglich. Denn: Der Sender offeriert neben den TV-Übertragungen rund um die Uhr einen Live-Stream.

Vor der Ausstrahlung des Spiel um 20.30 Uhr habt Ihr ebenso wie mittels Fernseher die Gelegenheit, die Vorberichterstattung zum Zweitliga-Spiel Karlsruher SC gegen Hamburger SV mitzuverfolgen.

KSC (Karlsruher SC) vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Aufstellungen zur 2. Liga

Das ist die Aufstellung des KSC:

Gersbeck - Thiede, Gordon, Kobald, Heise - Breithaupt - Choi, Gondorf, Wanitzek, Lorenz - Hofmann

Der HSV setzt auf folgende Aufstellung:

Johansson - Heyer, Schonlau, David, Muheim - Kinsombi, Meffert, Reis - Kittel - Jatta, Glatzel

KSC vs. HSV (Hamburger SV) heute live sehen: Die Opta-Fakten zur 2. Liga

Der Karlsruher SC hat in der 2. Liga nie gegen den Hamburger SV gewonnen (1U 3N). Gegen kein Team, gegen das der KSC in der 2. Liga mehr als zweimal gespielt hat, ist der Punkteschnitt schlechter als gegen den HSV (0.25, wie gegen RB Leipzig).

Der letzte Karlsruher Pflichtspielsieg gegen den HSV war ein 4-2 im August 2012 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Außer vier Duellen in der 2. Liga gab es seitdem auch 2015 die dramatischen Duelle in der Bundesliga-Relegation, in der sich der HSV knapp durchsetzen konnte (1-1 H, 2-1 n.V. A).

Der HSV trennte sich am 12. Spieltag beim 1-1 gegen Kiel bereits zum siebten Mal in dieser Saison remis, das ist Ligahöchstwert. So viele Unentschieden nach 12 Spielen hatte in der 2. Liga zuletzt Union Berlin 2018/19 (8), und die Eisernen sind auch das einzige Team, das mit mindestens sieben Remis zu diesem Zeitpunkt am Saisonende in die Bundesliga aufgestiegen ist.

Der Hamburger SV ist aktuell von allen Zweitligisten am längsten ungeschlagen: seit neun Spielen (3S 6U). Vereinsrekord sind für den HSV in der 2. Liga 11 Spiele ohne Niederlage, das gab es zuletzt von Dezember 2020 bis Februar 2021.

Nach dem 1-1 gegen Kiel steht der HSV weiterhin nur bei vier Saisonsiegen in der 2. Liga. In den vorherigen drei Spielzeiten im Unterhaus hatten die Hamburger zu diesem Zeitpunkt immer sieben Siege auf dem Konto, und den vierten Saisonsieg gab es immer spätestens am fünften Spieltag.

Der Karlsruher SC verlor die letzten beiden Zweitligaspiele und kassierte damit so viele Niederlagen wie in den vorherigen 13 Zweitligapartien zusammen (6S 5U). Zwei oder mehr Zweitligaspiele in Folge hatten die Badener zuletzt im Dezember 2020 verloren, damals drei.

Der HSV erzielte in dieser Zweitliga-Saison wie auch der KSC 19 Tore. Die Hamburger haben aber mit 26.6 den höchsten Expected-Goals-Wert in dieser Saison und erzielten damit 7.6 Tore weniger als statistisch zu erwarten wären, das ist ligaweit die größte Diskrepanz. Karlsruhe dagegen kommt nur auf 15.4 Expected-Goals und war damit um 3.6 Tore effizienter als die zu erwartende Torausbeute.

Der KSC wartet aktuell von allen Zweitligisten am längsten auf ein Spiel ohne Gegentor: seit 8 Partien, in denen es 18 Gegentreffer gab. Insgesamt sieben Gegentreffer in zwei aufeinanderfolgenden Spielen wie zuletzt beim 1-3 in Düsseldorf und 2-4 gegen Paderborn hatten die Karlsruher zuletzt im Dezember 2019 hinnehmen müssen, damals 2-2 in Bielefeld und 1-5 gegen Greuther Fürth.

Der KSC und der HSV erzielten in dieser Zweitliga-Saison jeweils sieben Tore in der Schlussviertelstunde - Ligahöchstwert. Bei den Hamburgern zeigt sich die Stärke in der Schlussphase auch in der Defensive, denn der HSV kassierte als einziges Team nur ein Gegentor nach der 75. Minute.

Der Karlsruher SC ist wie nur noch Hannover 96 in dieser Zweitliga-Saison ohne Kopfballtor. Umgekehrt kassierte der HSV in dieser Spielzeit 29% seiner Gegentore durch Kopfbälle (4 von 14), das ist zusammen mit Darmstadt 98 der höchste Anteil ligaweit.

Zu KSC (Karlsruher SC) vs. HSV (Hamburger SV) heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Für Live-Streams braucht Ihr jedoch selbstverständlich ein WLAN-Netz und genügend Datenvolumen und habt dieses nicht zur Verfügung? Das ist auch kein Problem, denn dank des LIVE-TICKERS bei Goal bekommt alle wichtigen Infos zum Heimspiel des KSC gegen den HSV mit.

Damit meinen wir Treffer und Torchancen, die Ein- und Austausche sowie die Gelben und Roten Karten. Dazu erhaltet Ihr Push-Benachrichtigungen. Und genau genommen gilt dieses Angebot für alle Bundesliga-Spiele und Top-Partien im internationalen Fußball.

