WM-Qualifikation
team-logoKroatien
Stadion Rujevica
team-logoFaröer Inseln
Hier ansehen

Kroatien vs. Färöer Inseln heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

In der Gruppe L der WM Qualifikation kommt es heute zum Duell zwischen Kroatien und den Färöer Inseln. Doch wo läuft die Partie? GOAL hat die Antwort.

Kroatien empfängt am heutigen Freitag, 14. November, im Rahmen der WM Qualifikation in der Gruppe L die Auswahl der Färöer Inseln. Gespeilt wird ab 20.45 Uhr im Stadion Rujevica in der kroatischen Hafenstadt Rijeka.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZNHier ansehen

DAZN zeigt alle Spiele der UEFA WM Qualifikation ohne deutscher Beteiligung live und exklusiv. Die heutige Begegnung zwischen Kroatien und den Färöer Inseln seht im Pay-TV auf dem Kanal DAZN 2, die Übertragung beginnt zehn Minuten vor Anpfiff. Auch der Livestream startet zu dieser Zeit auf der Website und in der App.

Anstoßzeit Kroatien gegen Färöer Inseln

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. L
Stadion Rujevica

Kroatien vs. Färöer Inseln: Aufstellungen

Kroatien vs Faröer Inseln Aufstellungen

KroatienHome team crest

3-4-3

Aufstellung

3-4-3

Home team crestFAR
1
D. Livakovic
22
L. Vuskovic
2
J. Stanisic
4
J. Gvardiol
7
M. Pasalic
10
L. Modric
15
M. Pasalic
14
I. Perisic
9
A. Kramaric
17
P. Sucic
11
P. Musa
1
M. Lamhauge
5
A. Edmundsson
16
G. Vatnhamar
15
Odmar Färö
3
V. Davidsen
6
René Joensen
21
Géza Dávid Turi
22
J. Andreasen
11
A. Frederiksberg
20
Hanus Sörensen
10
M. Olsen

3-4-3

FARAway team crest

CRO
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Z. Dalic

FAR
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Klakstein

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Kroatien

Kroatien führt die Gruppe L souverän. Fünf Siege und ein Remis aus sieben Spielen ergeben 16 Punkte und Luka Modric und Co. können mit einem Sieg heute das WM-Ticket so gut wie fixieren. Auf das zweitplatzierte Tschechien hat die Mannschaft von Zlatko Dalic nämlich drei Punkte Vorsprung und ein deutlich besseres Torverhältnis.

Die Kroaten mussten in der bisherigen Quali erst ein einziges Gegentor hinnehmen - und das beim 5:1-Sieg gegen Tschechien im Juni. Doch auch die Offensive funktioniert sehr gut, denn der Vize-Weltmeister von 2018 hat auch schon 20 Tore erzielen können.

Die einzige Punkteteilung gab es in der letzten Länderspielpause gegen die tschechische Nationalmannschaft. Drei Tage später gab es dafür aber einen 3:0-Sieg über Gibraltar.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CRO-GIBGetty Images

News über Färöer Inseln

Für die Färöer Inseln besteht noch eine kleine Chance auf ein Play-off-Ticket. Die Auswahl Färöers steht nämlich mit zwölf Punkten und noch einem ausstehenden Spiel genau einen Zähler hinter Tschechien, die ebenfalls noch ein Spiel zu bestreiten haben.

Dafür muss aber heute gegen den großen Favoriten aus Kroatien mindestens ein Punkt her, noch besser wären natürlich drei. Tschechien dürfte am Montag gegen das noch punktlose Gibraltar auf jeden Fall nicht gewinnen.

Doch die Mannschaft der Inselgruppe ist nicht zu unterschätzen, zuletzt gab es drei Siege in Serie. Einem knappen 1:0 in Gibraltar folgte ein starker 4:0-Erfolg über Montenegro, ehe im letzten Spiel sogar Tschechien mit 2:1 besiegt werden konnte. Martin Agnarsson erzielte in der 81. Minute den Siegtreffer und hielt die Hoffnung für Färöer am Leben.

Form

CRO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/1
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

FAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

CRO

Letztes Spiel

FAR

1

Sieg

0

Unentschieden

0

Siege

1

Erzielte Tore

0
Spiele über 2,5 Tore
0/1
Beide Teams haben getroffen
0/1

Kroatien vs. Färöer Inseln: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

0