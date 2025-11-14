Kroatien empfängt am heutigen Freitag, 14. November, im Rahmen der WM Qualifikation in der Gruppe L die Auswahl der Färöer Inseln. Gespeilt wird ab 20.45 Uhr im Stadion Rujevica in der kroatischen Hafenstadt Rijeka.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Kroatien vs. Färöer Inseln heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

DAZN zeigt alle Spiele der UEFA WM Qualifikation ohne deutscher Beteiligung live und exklusiv. Die heutige Begegnung zwischen Kroatien und den Färöer Inseln seht im Pay-TV auf dem Kanal DAZN 2, die Übertragung beginnt zehn Minuten vor Anpfiff. Auch der Livestream startet zu dieser Zeit auf der Website und in der App.

Anstoßzeit Kroatien gegen Färöer Inseln

Kroatien vs. Färöer Inseln: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Kroatien

Kroatien führt die Gruppe L souverän. Fünf Siege und ein Remis aus sieben Spielen ergeben 16 Punkte und Luka Modric und Co. können mit einem Sieg heute das WM-Ticket so gut wie fixieren. Auf das zweitplatzierte Tschechien hat die Mannschaft von Zlatko Dalic nämlich drei Punkte Vorsprung und ein deutlich besseres Torverhältnis.

Die Kroaten mussten in der bisherigen Quali erst ein einziges Gegentor hinnehmen - und das beim 5:1-Sieg gegen Tschechien im Juni. Doch auch die Offensive funktioniert sehr gut, denn der Vize-Weltmeister von 2018 hat auch schon 20 Tore erzielen können.

Die einzige Punkteteilung gab es in der letzten Länderspielpause gegen die tschechische Nationalmannschaft. Drei Tage später gab es dafür aber einen 3:0-Sieg über Gibraltar.

Getty Images

News über Färöer Inseln

Für die Färöer Inseln besteht noch eine kleine Chance auf ein Play-off-Ticket. Die Auswahl Färöers steht nämlich mit zwölf Punkten und noch einem ausstehenden Spiel genau einen Zähler hinter Tschechien, die ebenfalls noch ein Spiel zu bestreiten haben.

Dafür muss aber heute gegen den großen Favoriten aus Kroatien mindestens ein Punkt her, noch besser wären natürlich drei. Tschechien dürfte am Montag gegen das noch punktlose Gibraltar auf jeden Fall nicht gewinnen.

Doch die Mannschaft der Inselgruppe ist nicht zu unterschätzen, zuletzt gab es drei Siege in Serie. Einem knappen 1:0 in Gibraltar folgte ein starker 4:0-Erfolg über Montenegro, ehe im letzten Spiel sogar Tschechien mit 2:1 besiegt werden konnte. Martin Agnarsson erzielte in der 81. Minute den Siegtreffer und hielt die Hoffnung für Färöer am Leben.

Form

Bilanz direkte Duelle

CRO Letztes Spiel FAR 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Faröer Inseln 0 - 1 Kroatien 1 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Kroatien vs. Färöer Inseln: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.