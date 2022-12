Kroatien bei der WM 2022: Darum ist Ivan Rakitic nicht dabei

Im Kader der kroatischen Nationalmannschaft fehlt mit Ivan Rakitic ein bekannter Name. GOAL zeigt, warum der Mittelfeldspieler nicht dabei ist.

Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland hätte Kroatien um ein Haar für die ganz große Überraschung gesorgt. Erst im Finale mussten sich die Fußballer aus dem kleinen Land aus dem ehemaligen Jugoslawien Frankreich mit 2:4 geschlagen geben.

Neben Luka Modric, der zum besten Spieler der WM 2018 gewählt wurde, brillierte vor allem ein anderer Mittelfeldspieler: Ivan Rakitic. Der heute 34-Jährige steht bei der WM 2022 in Katar nicht im kroatischen Kader. GOAL erklärt warum.

WM 2022: Warum ist Ivan Rakitic nicht dabei?

Rakitić gab am 21. September 2020 auf der Homepage des kroatischen Verbandes das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere bekannt. Der in der Schweiz geborene Rakitic machte 106 Länderspiele in denen er 15 Tore erzielte. "Das war die schwerste Entscheidung meiner Laufbahn. Aber ich habe das Gefühl, dass dies der richtige Moment ist", teilte er damals mit.

Sein Nationalmannschafts-Debüt feierte er am 8. September 2007 in einem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland. Nur vier Tage später erzielte er sein erstes Tor.

Auf Vereinsebene ist er aber noch aktiv. Seit 2020 steht er beim spanischen Spitzenklub FC Sevilla unter Vertrag. Dort läuft sein Vertrag noch bis zum Ende der Saison 2023/24.

WM 2022: Kroatien steht auch ohne Ivan Rakitic im Viertelfinale

Auch ohne Rakitic ist Kroatien bei der WM 2022 wieder stark in Form. Nach einem Sieg gegen Kanada und zwei torlosen Unentschieden gegen Marokko und Belgien stand der Achtelfinaleinzug als Zweiter der Gruppe F fest.

Im Achtelfinale gewann Kroatien nach Elfmeterschießen gegen Deutschland-Schreck Japan. In der Runde der letzten Acht geht es jetzt gegen Topfavorit Brasilien.

WM 2022: Der Kader der kroatischen Nationalmannschaft

Nationaltrainer Zlatko Dalic setzt bei der WM 2022 auf folgende Spieler.

Torhüter

Name Verein Dominik Livakovic Dinamo Zagreb Ivica Ivusic Osijek Ivo Grbic Atlético Madrid

ABWEHR

Name Verein Josip Stanisic FC Bayern München Borna Barisic Glasgow Rangers Josip Sutalo Dinamo Zagreb Dejan Lovren Zenit St Petersburg Borna Sosa VfB Stuttgart Josko Gvardiol RB Leipzig Domagoj Vida AEK Aethens Josip Juranovic Celtic Glasgow Martin Erlic Sassuolo

MITTELFELD

Name Verein Lovro Majer Stade Rennes Mateo Kovacic FC Chelsea Luka Modric Real Madrid Marcelo Brozovic Inter Mailand Mario Pasalic Atalanta Bergamo Nikola Vlasic FC Turin Luka Sucic RB Salzburg Kristijan Jakic Eintracht Frankfurt

ANGRIFF