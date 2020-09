FC Sevilla: Ivan Rakitic kehrt vom FC Barcelona zurück

Von 2011 bis 2014 hatte sich Ivan Rakitic in Sevilla zum Spieler von internationalem Format entwickelt. Nun kehrt der Mittelfeldmann zurück.

Mittelfeldspieler Ivan Rakitic verlässt den spanischen Vizemeister und kehrt zum -Konkurrenten zurück. Das gab der Europa-League-Sieger am Dienstag offiziell bekannt.

Der 32-Jährige, der schon von Anfang 2011 bis Sommer 2014 für Sevilla spielte, unterschreibt einen Vertrag bis 2022 mit Option auf ein weiteres Jahr. Die Höhe der Ablöse bleibt zunächst offen.

Für den Wechsel nimmt Rakitic nach Informationen von Goal und SPOX eine Halbierung seines Jahresgehalts in Kauf. So wird er in Sevilla bis Sommer 2022 rund acht Millionen Euro verdienen. Die gleiche Summe, die er bei Barca in nur einem Jahr bis zu seinem Vertragsende dort Ende Juni 2021 erhalten hätte.

Ivan Rakitic zum FC Sevilla: Rückkehr zur alten Liebe

Rakitic war 2011 für 2,5 Millionen Euro vom FC Schalke nach Sevilla gewechselt. Bei den Andalusiern entwickelte sich der Kroate zum Führungsspieler, gewann mit ihnen 2014 die und ging anschließend für 18 Millionen Euro nach Barcelona. Mit den Katalanen gewann er in den vergangenen sechs Jahren unter anderem vier spanische Meistertitel und einmal die .

Neben Rakitic hat Sevilla indes eine weitere Verpflichtung eingetütet: So kommt Torhüter Bono, der für die vergangene Saison vom Zweitligisten FC ausgeliehen war, nun fest zum Europa-League-Sieger und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Die Ablöse für den 29-jährigen Marokkaner beträgt nach Informationen von Goal und SPOX vier Millionen Euro.

Bono war 2019/20 vor allem in der Europa League zum Einsatz gekommen. Speziell im Halbfinale gegen (2:1) und im Endspiel gegen (3:2) zeigte er herausragende Leistungen und trug maßgeblich zum Titelgewinn bei.