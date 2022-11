Kritik an WM: Boss von Bayern-Sponsor Qatar Airways wittert "negative Medienkampagne"

Der Chef von Bayern-Sponsor und Fluggesellschaft Qatar Airways wittert im Rahmen der WM in Katar eine negative Kampagne gegen sein Unternehmen.

WAS IST PASSIERT? Akbar Al Baker, CEO des Bayern-Sponsors Qatar Airways, hat im Zusammenhang mit der Kritik am Ausrichterland der WM die Berichterstattung über Katar angeprangert. Die Aussagen tätigte er im Rahmen einer Eröffnungszeremonie eines neuen Gebäudetrakts des Flughafens in Doha.

WAS WURDE GESAGT? "Wir streuen immer Salz in die Wunde unserer Konkurrenten und natürlich auch unserer Gegner, wie Sie an der negativen Medienkampagne gegen mein geliebtes Land Katar sehen können", sagte Al Baker.

Und er fügte hinzu: "Die Menschen können nicht akzeptieren, dass ein kleines Land wie Katar das größte Sportereignis der Welt gewonnen hat."

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Katar steht immer wieder wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik, zuletzt sorgte WM-Botschafter Khalid Salman für Aufsehen. Der sagte in einer ZDF-Doku, Homosexualität sei ein "geistiger Schaden". Diese Aussage hatte weltweit für Empörung gesorgt.

WIE GEHT ES WEITER? Die WM in Katar beginnt am Sonntag, den 20. November mit dem Spiel von Ausrichter Katar gegen Ecuador. Viele Fußballfans kündigten bereits an, die Weltmeisterschaft im Wüstenstaat boykottieren zu wollen.