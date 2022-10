Wurde die WM vor Katar 2022 schon einmal im Winter ausgetragen?

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist umstritten - nicht zuletzt aufgrund der Winter-Terminierung. Aber gab es schon mal eine WM zu der Jahreszeit?

Es ist eine ungewöhnliche Zeit für eine Weltmeisterschaft: Die WM in Katar beginnt am 20. November und endet am 18. Dezember.

Eröffnet wird das weltweit größte Fußballturnier mit der Partie Katar gegen Ecuador. Statt sommerliche Public Viewings müssen sich die Fans in diesem Jahr somit Alternativen suchen. Gab es das in der Geschichte der WM aber schon einmal? GOAL beantwortet die Frage, ob es bereits eine Winter-WM gab.

Für Deutschland beginnt die Weltmeisterschaft am 23. November um 14 Uhr. Dort trifft die Flick-Elf auf Japan. Inwiefern die umstrittene WM angenommen wird, bleibt indes noch abzuwarten. So oder so zeigt die Geschichte, dass die zeitliche Ansetzung des Turniers durchaus ungewöhnlich ist.

Warum findet die WM im Winter statt und ist es die erste Weltmeisterschaft zu dieser Jahreszeit?

GOAL liefert alle Informationen.

WM 2022: Wo werden die Spiele übertragen?

Bevor wir auf die ungewöhnliche Terminierung blicken, klären wir erst noch, auf welchen TV-Sendern und Streaming-Anbietern die Weltmeisterschaft überhaupt übertragen wird.

Das ZDF und die ARD verfügen über alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie sicher auch das Halbfinale und das Finale und teilen sich diese Begegnungen. Hinzu kommt der Streaming-Anbieter Magenta TV, der 16 der insgesamt 64 Spiele exklusiv überträgt.

Somit gibt es bei der diesjährigen WM drei Parteien, welche sich die Übertragungsrechte gesichert haben. Bei Magenta TV müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei dem Dienst der Telekom abschließen.

Der Spielplan der WM 2022: Gruppenphase, K.o.-Phase, Halbfinale & Finale

Wie schaut der Spielplan also konkret aus? Wie oben bereits erwähnt, wird das Turnier am 20. November angepfiffen (17 Uhr). Das letzte Gruppenspiel findet am 2. Dezember um 20 Uhr statt. Hier wird noch in Gruppe G ermittelt, wer es in die K.o.-Phase schafft - es treffen Kamerun und Brasilien sowie Serbien und die Schweiz aufeinander.

In der Zeit vom 3.12.2022 bis zum 6.12.2022 werden dann die Achtelfinals ausgetragen, am 9.12.2022 und 10.12.2022 finden die Viertelfinals statt.

Anschließend kommt es zu den beiden Halbfinals. Die Termine: Der 13.12.2022 (20 Uhr) und der 14.12.2022 (20 Uhr).

Der Weltmeister wird am 18.12.2022 um 16 Uhr im Finale gekürt.

Wurde die WM vor Katar 2022 schon einmal im Winter ausgetragen?

Jetzt, wo wir auf den konkreten Spielplan geschaut haben, werfen wir mal einen Blick auf die Geschichte der WM. Wurde die WM vor Katar 2022 also schon einmal im Winter ausgetragen?

Nein, das wurde sie nicht. In dem Sinne ist es durchaus historisch, dass die diesjährige Weltmeisterschaft im Winter stattfindet. Denn seit 1930 (erste WM) fand das Turnier stets alle vier Jahre in den Sommermonaten statt.

Für die Fußball-Fans wird dies deshalb durchaus eine Umstellung sein. Ob das Turnier auch im Winter gut angenommen wird? Es bleibt abzuwarten.

Warum findet die WM in Katar im Winter statt?

Die logische Frage, die sich im Anschluss daran stellt: Warum muss die WM denn überhaupt im Winter stattfinden? Grund dafür ist das Klima in Katar.

In den Sommermonaten ist es ganz einfach zu heiß in Katar, um dort die Fußballspieler auf den Platz zu schicken. Selbst im Winter werden jährlich Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad erwartet, die Stadien sollen deshalb klimatisiert werden.

Nur zum Vergleich: Im Sommer kann es in Katar zu Höchsttemperaturen von bis zu 50 Grad kommen. Fußballspielen wäre hier schlicht unmöglich.

