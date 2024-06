Konfetti für das Finale der UEFA Champions League mit Tausenden von Real Hardcore Fans als Weltneuheit von Heineken

ADVERTORIAL: Als Real am Samstag im Wembley-Stadion zum CL-Sieger gekürt wurde, sahen zwei glückliche Fans zu, wie Geschichte geschrieben wurde.

Tausende von Fans waren Teil des kultigsten Moments des UEFA-Champions-League-Finales 2024. Tausende von Gesichtern erschienen auf dem Konfetti, das auf Real Madrid niederging, als die Stars der Königlichen die berühmte Trophäe in die Höhe stemmten.

Heineken, das das ganze Jahr über echte Hardcore-Fans feiert, hat den Moment nach dem 2:0-Sieg Reals am Samstag, den 1. Juni in Wembley, verewigt.

Heineken hatte Fans aus der ganzen Welt eingeladen, an der Live-Feier teilzunehmen, indem sie vor dem Finale Selfies einreichten, auf denen ihre Gesichter auf biologisch abbaubares Konfetti gedruckt waren, das nach der Zeremonie von Heineken wieder abgeräumt wurde.

Heineken

In dieser Saison hat Heineken die Bedeutung des Begriffs "echter Hardcore-Fan" neu definiert, indem es Klischees umgestoßen und die Vielfalt der Fußballfans weltweit gefeiert hat. Die "Hardcore Celebration" gab Fans aus aller Welt die Möglichkeit, am Finale teilzunehmen, auch wenn sie nicht vor Ort sein konnten.

Der Gewinn der UEFA Champions League ist der Höhepunkt des europäischen Klubfußballs, und in dem Moment, in dem Nacho die Trophäe in die Höhe stemmte, ehrte Heineken diejenigen, die sich über die Maßen für den schönen Fußball einsetzen.

Ein glücklicher Fan, der ein Bild einreichte, wurde ausgewählt, um mit einem Freund das Endspiel der UEFA Champions League der Männer zu besuchen. Miguel Hernández, der aus Spanien stammt und ein lebenslanger Madridista ist, erzählte, wie wichtig seine Fangemeinde für ihn ist.

Heineken

"Es ist mehr als nur ein Sport, es ist wie eine universelle Sprache, die Menschen zusammenbringt", sagte er. "Man teilt Erfahrungen, Gemeinschaft, jubelt mit seinen Freunden und verbindet sich mit anderen und gibt einem ein Gefühl der Zugehörigkeit."

"Manchmal muss man leiden, aber das ist es wert. Real Madrid repräsentiert für mich alle diese Werte zusammen."

Heineken

Und die Möglichkeit, am Finale teilzunehmen, ist etwas, wovon er sein ganzes Leben lang geträumt hat. Auf die Frage, wie er sich fühlt, wenn er Madrid und Dortmund auf dem heiligen Rasen sieht, antwortete er mit Dankbarkeit.

"Es war eine erstaunliche und angenehme Überraschung", sagte er. "Als ich meine Teilnahme abschickte, hatte ich das Gefühl, dass ich einer der Gewinner sein würde, Das ist ein einmaliges Ereignis und dabei zu sein ist eine unglaubliche Chance für mich."

Heineken gehört seit Jahrzehnten zur UEFA Champions League und ist auf dem Weg, die integrativste Marke im Fußball zu werden, indem sie auch die UEFA Women's Champions League sponsert.