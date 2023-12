Kompletter Aussetzer und Wrestling-Tritt: Gianluigi Donnarumma sieht für PSG kuriose Rote Karte

Mit einem Tritt, der an einen Move aus dem Wrestling erinnerte, flog Gigi Donnarumma am Sonntag vom Platz.

WAS IST PASSIERT? Gianluigi Donnarumma hat sich beim Auswärtsspiel von PSG bei Le Havre einen folgenschweren Aussetzer geleistet. Der italienische Nationaltorhüter schätzte einen langen Ball in Richtung seines Tores komplett falsch ein, foulte dann artistisch und flog bereits in der zehnten Minute mit der Roten Karte vom Platz.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ein langer Pass aus der Abwehr Le Havres war zunächst nicht sonderlich gefährlich. Donnarumma stand einige Meter vor seinem Sechzehner parat, um die Kugel abzufangen. Er reagierte aber viel zu träge und hatte plötzlich Mühe, den Ball vor dem heraneilenden Josue Casimir zu erreichen.

Donnarumma ging akrobatisch in den Zweikampf und traf Le Havres Angreifer mit dem Schuh am Hals. Obwohl der 24-Jährige vehement protestierte, gab es von Schiedsrichter Bastian Dechepy den fälligen Platzverweis.

DIE REAKTION: PSG-Trainer Luis Enrique reagierte auf die Rote Karte, indem er Bradley Barcola aus dem Spiel nahm und dafür Arnau Tenas, der im Sommer aus Barcelona nach Paris gewechselt war, einwechselte.

In Unterzahl gelang Torjäger Kylian Mbappe noch während der ersten Halbzeit der Führungstreffer für den Titelverteidiger. Vitinha besorgte mit seinem Tor in der 89. Minute den 2:0-Endstand.