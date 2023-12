Das gab es noch nie! PSG läuft am Sonntag gegen Le Havre mit einem besonderen Trikot auf

Die Namen der Spieler von Paris Saint-Germain werden am Sonntag auf den Trikots deutlich anders aussehen als sonst.

WAS IST PASSIERT? PSG läuft am Sonntag im Ligue-1-Spiel gegen Le Havre mit einem ganz besonderen Trikot auf. Wie der französische Meister offiziell mitteilte, werden die Namen der Spieler auf dem Shirt zum ersten Mal überhaupt in koreanischen Schriftzeichen zu sehen sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? PSG verpflichtete im Sommer Kang-in Lee für 22 Millionen Euro Ablöse von Real Mallorca. Der südkoreanische Nationalspieler (16 Einsätze) ist vor allem in seiner Heimat ein großer Star und verhalf seinem neuen Verein in Asien auf einen Schlag zu großer Popularität. Lees Beliebtheit soll so groß sein, dass sein Trikot das meistverkaufte bei den Parisern ist - noch vor jenem von Superstar Kylian Mbappé.

Er hält zahlreiche nationale Rekorde. Unter anderem ist er der jüngste Südkoreaner in der Geschichte der Champions League. 2019 wurde der offensive Mittelfeldmann zum besten Spieler der U20-Weltmeisterschaft gewählt.

WAS WURDE GESAGT? PSG begründete die ungewöhnliche Trikot-Aktion in seinem Statement so: "Seit der Ankunft von Kang-In Lee verzeichnet Paris Saint-Germain ein wachsendes Interesse der südkoreanischen Fans, was sich in einer steigenden Anzahl von Fans im Parc des Princes (+20 Prozent im Saisonvergleich) und auf den Social-Media-Kanälen des Vereins (+22.000 Abonnenten auf X und 35.000 auf Naver) widerspiegelt. Der Verein ist damit die Nummer drei unter den beliebtesten Fußballvereinen des Landes."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

(C)GettyImages

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In Paris unterzeichnete Lee einen bis 2028 gültigen Vertrag. Dort kommt der 22-Jährige nach seiner bärenstarken Vorsaison in Spanien immer besser in Fahrt. Lee absolvierte bisher zehn Pflichtspiele, in denen ihm zwei Tore und ein Assist gelangen.