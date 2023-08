"Komplett die Schärfe gefehlt!" BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl mit Ansage an BVB-Stars – Julian Brandt kritisiert Teamkollegen.

Borussia Dortmund verlor beim 1:1 gegen den VfL Bochum zwei Punkte, Sportdirektor Sebastian Kehl und Julian Brandt kritisierten das Team.

WAS IST PASSIERT? Sportdirektor Sebastian Kehl und Mittelfeldakteur Julian Brandt fanden nach dem schwachen Auftritt des BVB beim 1:1 in Bochum deutliche Worte an das Team.

WAS WURDE GESAGT? "Uns hat komplett die Schärfe gefehlt, auch in den Zweikämpfen, in der Bereitschaft. Das war nicht gut", kritisierte der 43-jährige Kehl. Und das, obwohl man gut auf den Gegner vorbereitet gewesen sei. "Wir wussten, was Bochum macht, und wir wussten, wie sie es machen."

"Jeder ist selbst dafür verantwortlich, am Anfang der Saison sich dahin zu arbeiten, dass man auf seinem Peak und in einer guten Verfassung ist. Dass man das leistet, wozu man imstande ist. Da haben wir momentan einfach zu wenige von", sagte Brandt.

Die fehlende Form einiger Spieler sei ein Grund dafür, "warum wir momentan als Mannschaft noch nicht da sind, wo wir und ihr uns alle seht", erklärte Brandt.

Zwar gebe es "Themen, wo man ganz klar sieht, dass wir uns weiterentwickelt haben. Aber es geht einfach um das Grundsätzliche", so der 27-Jährige weiter.

Doch für Kehl kommt der frühe Rückfall in dieser Saison nicht völlig überraschend. "Wir haben immer gesagt, dass wir noch ein paar Spiele brauchen, um uns einzuspielen und den Rhythmus zu finden. Einige Spieler sind bei uns noch nicht lange dabei, einige waren verletzungsbedingt raus."

WIE GEHT ES WEITER? Für den BVB geht es nun am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den 1.FC Heidenheim, vor eigenem Publikum wollen die Schwarz-Gelben wieder in die Spur kommen.