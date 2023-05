Wer kommentiert heute die Spiele von BVB und Bayern in Konferenz und Einzelspiel bei Sky?

Bayern und der BVB kämpfen heute am letzten Spieltag im Fernduell um die Meisterschale. Wer kommentiert die Spiele jeweils?

Es ist das spannendste Meisterschaftsfinale seit langem! Vor dem 34. Spieltag der Bundesliga steht Borussia Dortmund an der Spitze der Tabelle, zwei Punkte vor dem FC Bayern München.

Mit einem Heimsieg gegen Mainz würde der BVB die Meisterserie des FCB also sicher beenden und erstmals seit 2012 wieder die Schale in Empfang nehmen. Bayern muss indes sein Spiel in Köln unbedingt gewinnen und auf einen Ausrutscher der Dortmunder hoffen.

Aber wer kommentiert die beiden Spiele heute bei Sky? GOAL hat in diesem Artikel alle Informationen.

Wer ist der Kommentator bei den Spielen von BVB und Bayern in der Meister-Konferenz?

Neben der normalen Konferenz mit allen neun zeitgleich stattfindenden Spielen bietet Sky am Samstag auch eine Meister-Konferenz an, in der nur zwischen den Partien BVB vs. Mainz und Köln vs. Bayern hin- und her geschaltet wird.

Wer die Kommentatoren für das jeweilige Spiel in der Meister-Konferenz sind, könnt Ihr folgender Tabelle entnehmen.

Spiel Kommentator Meister-Konferenz 1. FC Köln vs. FC Bayern München Kai Dittmann Borussia Dortmund - Mainz 05 Frank Buschmann

Wer kommentiert BVB und Bayern heute in der Konferenz bei Sky?

In der Konferenz, in der alle neun Spiele des letzten Spieltags zu sehen sind, wird es zwei andere Kommentatoren für die Begegnungen von Dortmund und Bayern geben.

Florian Schmidt-Sommerfeld wird hier Köln gegen Bayern kommentieren. Bei BVB gegen Mainz sitzt derweil Jonas Friedrich am Mikrofon.

Getty Images

Kommentator bei BVB und Bayern heute: Die Einzelspiele

Natürlich hat man bei Sky auch die Option, sich für ein Spiel zu entscheiden und von diesem die kompletten 90 Minuten zu verfolgen.

Das Einzelspiel Köln gegen Bayern wird dabei von Martin Groß kommentiert. Und Wolff Fuss wird die Ehre zuteil, den möglichen Titelgewinn des BVB im Einzelspiel zu begleiten.