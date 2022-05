Wer kommentiert das Champions-League-Finale FC Liverpool vs. Real Madrid? Alle Infos zum Kommentator bei ZDF und DAZN

Wer kommentiert das Champions-League-Finale 2022 FC Liverpool vs. Real Madrid? GOAL hat sämtliche Infos zu den Kommentatoren bei ZDF und bei DAZN.

Am Samstag um 21.00 Uhr geht im Stade de France von Paris das Champions-League-Finale 2022 über die Bühne. Hierbei messen sich der Vizemeister in der englischen Premier League, der FC Liverpool, und der spanische Meister Real Madrid. Beide Trainer peilen ihren zweiten Titel mit den aktuellen Klubs an.

Das Champions-League-Finale heute live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Jürgen Klopp, der den FC Liverpool am 8. Oktober 2015 übernahm, setzte sich im Champions-League-Finale 2019 gegen Tottenham Hotspur durch. Ein Jahr zuvor unterlagen die Reds gegen den kommenden Gegner. In der K.o.-Phase der diesjährigen Auflage erlebte der FC Liverpool zunächst gegen Inter Mailand einen Auswärtssieg und eine Heimniederlage. Danach blieben Mohamed Salah & Co. gegen Benfica Lissabon und dem FC Villarreal ungeschlagen.

Carlo Ancelotti, der im vergangenen Sommer auf die Trainerbank von Real Madrid zurückkehrte, führte das Weiße Ballett im Jahr 2014 zur legendären Decima. Dabei gelang das ausgerechnet gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid. In der K.o.-Phase der Champions League 2021/2022 bezwang das Weiße Ballett zunächst PSG. Danach mussten sich mit Chelsea und dem Meister Manchester City zwei englische Klubs geschlagen geben.

Heute um 21.00 Uhr findet das Champions-League-Finale 2022 FC Liverpool vs Real Madrid statt. Doch wer kommentiert die Partie zwischen den Reds und dem Weißen Ballett? GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos.

Wer kommentiert das Champions-League-Finale FC Liverpool vs. Real Madrid? Die Eckdaten zum Spiel

Spiel: FC Liverpool vs. Real Madrid Datum: Samstag, 28. Mai 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Stade de France (Saint-Denis)

Wer kommentiert das Champions-League-Finale FC Liverpool vs. Real Madrid? Alle Infos zu den Übertragungen

Bislang musstet Ihr über die gesamte Champions-League-Saison 2021/2022 hinweg ohne Partien im Free-TV klarkommen. Denn: DAZN hält in dieser Spielzeit die Exklusivrechte an der überwiegenden Anzahl der Begegnungen in der Königsklasse. Zudem übertrug Prime Video bis zum Viertelfinale in jeder Europapokal-Woche ein Spiel mit Anstoß am Dienstag um 21.00 Uhr. Nun könnt Ihr die Begegnung im Stade de France aus Eurer Sicht kostenlos mitverfolgen. Doch wer kommentiert das Champions-League-Finale FC Liverpool vs. Real Madrid?

Champions League, Kommentator: Wer kommentiert Liverpool vs. Real Madrid im ZDF?

Beim ZDF zeichnet sich Béla Réthy für den Kommentar verantwortlich. Der mittlerweile 65-Jährige trat am 29. Juni 1986 während des Finales Deutschland vs. Argentinien in die Geschichte der WM-Übertragungen. Und das gelang ihm dank des Ausspruches von Rolf Kramer: "73. Minute, sagt mir Béla Réthy an.“ Fünf Jahre später übernahm er seinen ersten eigenen Kommentar.

Danach führte er von der Euro 1996 bis zur WM 2018 durch sämtliche vom ZDF übertragene Endspiele sowie etwa durch Deutschlands 7:1 gegen Brasilien vor dem WM-Titel 2014. Zudem fungieren Per Mertesacker sowie Christoph Kramer als Experten und Jochen Breyer als Moderator.

Schwer zu glauben, dass Casemiro für diese zwei Fouls nicht eine gelbe Karte bekommen hat. Wie geht das? 🤷🏽‍♂️ 😅#DAZNmoment pic.twitter.com/GWE5cxtBTf — DAZN DE (@DAZN_DE) May 24, 2022

Wer kommentiert das Champions-League-Finale FC Liverpool vs. Real Madrid? Alle Infos zum Kommentator bei DAZN

Anders als Réthy ist der Kommentator des Champions-League-Finales FC Liverpool vs. Real Madrid bei DAZN, Jan Platte, freiberuflich tätig. Seitdem der Streaming-Anbieter im Jahr 2016 auf den Markt kam, kommentiert der 44-Jährige unter anderem Spitzenspiele der Königsklasse sowie der europäischen Topligen. Dabei führte er beispielsweise durch den Finalsieg des FC Liverpool im innerenglischen Duell gegen Tottenham Hotspur am 1. Juni 2019. Zudem arbeitet Platte unter anderem für Sport1 und als Moderator der Sat.1-Sendung Catch!.

Zudem kommentierte er bei LIGA total!. Zusätzlich kommen beim Champions-League-Finale 2022 FC Liverpool vs. Real Madrid die Moderator:innen Laura Wontorra und Alex Schlüter zum Einsatz. Außerdem fungieren Sandro Wagner und Sami Khedira als Experten. Hier findet Ihr weiterführende Infos zu DAZN: