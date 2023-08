"Eine schwierige Situation für ihn": Transfer von Randal Kolo Muani zu PSG weiter offen

Am Deadline Day könnte Kolo Muanis Wechsel zu PSG noch durchgehen. In Frankfurt bleibt man gelassen.

WAS IST PASSIERT? Ein Transfer von Streikprofi Randal Kolo Muani vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt zu Paris St. Germain ist weiter fraglich.

WAS WURDE GESAGT? Ob der Angreifer bleibe, könne er auch einen Tag vor Schließung des Wechselfensters "wirklich nicht sagen. Man muss sehen, was bis dahin passiert", betonte Sportvorstand Markus Krösche bei RTL: "Es ist grundsätzlich so, dass wir gewisse Forderungen haben. Wir sind im Austausch."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

(C)Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Kolo Muani war am Mittwoch in den Streik getreten und ohne Erlaubnis nach Paris gereist. Er fehlte deshalb im Rückspiel der Play-offs zur Conference League gegen Lewski Sofia.

"Er ist Spieler von Eintracht Frankfurt. Sicherlich ist das Verhalten nicht optimal. Es ist eine schwierige Situation für ihn, die viel Einfluss auf ihn hat", führte Krösche aus. Es sei allerdings nie die Absicht der SGE gewesen, diesen "sehr wichtigen Spieler" zu verkaufen.