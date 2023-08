"Ich möchte gerne zu Paris wechseln": Randal Kolo Muani bittet Eintracht Frankfurt öffentlich um Freigabe für Transfer zu PSG

Darf Kolo Muani diesen Sommer noch zu PSG wechseln? Der Stürmer macht seinen Transferwunsch nun öffentlich.

WAS IST PASSIERT? Stürmerstar Randal Kolo Muani hat Eintracht Frankfurt öffentlich um die Freigabe für einen Wechsel zu Paris Saint-Germain gebeten.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe Eintracht Frankfurt viel zu verdanken. Ich habe die Fans in mein Herz geschlossen und mich immer top professionell verhalten. Ich habe bis zuletzt immer alles für den Verein gegeben. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass Paris Saint-Germain ein Rekordangebot für mich hinterlegt hat", betonte Kolo Muani bei Sky.

Der 24-jährige Franzose führte aus: "Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich. Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt. Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird."

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut L'Equipe soll PSG der Eintracht zuletzt 65 Millionen Euro an Ablöse plus Stürmer Hugo Ekitiké als Ersatz für Kolo Muani geboten haben. Es war wohl bereits die dritte Offerte der Pariser für den Vize-Weltmeister, auch diese hat Frankfurt aber offenbar abgelehnt.

Dem Bericht von L'Equipe zufolge ist das jüngste Angebot noch weit von den Vorstellungen der SGE entfernt. In den vergangenen Wochen hieß es immer wieder, dass Frankfurt mindestens 100 Millionen Euro an reiner Ablöse für Kolo Muani haben will. 65 Millionen Euro plus Ekitiké sind den Hessen wohl noch zu wenig.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

(C)Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kolo Muani war im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Nantes zur Eintracht gewechselt und entwickelte sich dort zu einem der begehrtesten Stürmer Europas.

Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2027, in den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison gelangen Kolo Muani bereits drei Tore.