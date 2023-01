Heute um 18.30 Uhr steigt das Spiel Köln vs. Werder Bremen. Doch wo könnt Ihr die Bundesliga heute im TV und im LIVE STREAM sehen? GOAL hat Infos.

Wir befinden uns am 16. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei geht am Samstag um 18.30 Uhr das Aufeinandertreffen 1. FC Köln vs. Werder Bremen über die Bühne. Die Geißböcke und die Hanseaten nahmen 17 und 21 Punkte mit.

Der 1. FC Köln verabschiedete sich mit einer Auswärtsniederlage gegen Hertha BSC in die Pause. Damit verlor die Elf von Steffen Baumgart zum vierten Mal binnen fünf sieglosen Meisterschaftsspielen.

Werder Bremen feierte zwischen Ende Oktober und Anfang November Heimsiege gegen die Hertha sowie gegen Schalke 04. Danach unterlag Ole Werner beim FC Bayern und zu Hause gegen RB Leipzig.

Heute findet in der Bundesliga das Aufeinandertreffen 1. FC Köln vs. Werder Bremen statt. Aber wo könnt Ihr die Bundesliga heute im TV und im LIVE STREAM sehen? GOAL versorgt Euch mit allen Infos dazu sowie zum TICKER und zu den Aufstellungen.

Köln vs. Werder Bremen: Die Bundesliga heute im TV und LIVE STREAM sehen – Die Eckdaten

Spiel: 1. FC Köln vs. Werder Bremen Datum: Samstag, 21. Januar 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: RheinEnergieStadion (Köln)

Köln vs. Werder Bremen heute live im TV anschauen

Ihr bekommt die Partien der Bundesliga nahezu ausschließlich von Pay-TV-Anbietern ins Haus geliefert. Denn: Sky und DAZN besitzen Exklusivrechte an der überwiegenden Anzahl der Spiele im Oberhaus. Doch wer überträgt 1. FC Köln vs. Werder Bremen heute live?

So könnt Ihr Köln vs. Werder Bremen bei Sky im TV sehen

Beispielsweise alle Samstagsbegegnungen laufen nur bei Sky. Hierfür greift der Bezahlsender auf zahlreiche Kanäle zurück. Wenn Ihr die Begegnung Köln vs. Werder Bremen heute live sehen möchtet, könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und auf Sky Sport Top Event schalten. Obendrein könnt Ihr Euch die Partie im RheinEnergieStadion in HD anschauen. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten:

Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

Doch wenn Ihr das Spiel zwischen den Geißböcken und den Hanseaten im TV mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Hierbei könnt Ihr Einzelabos für 27 Euro und Kombinationen mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro abschließen. Ihr könnt Euch auf der Webseite des Pay-TV-Anbieters genauer dazu einlesen.

Köln vs. Werder Bremen heute via LIVE STREAM sehen

Ein Vertrag zahlt sich auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher besitzt, aus. Denn: Ihr könnt die LIVE STREAMS nutzen. Daher könnt Ihr das Kräftemessen 1. FC Köln vs. Werder Bremen mit einer geeigneten Internetverbindung von jedem Ort aus anschauen. Hierzu stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

So könnt Ihr Köln vs. Werder Bremen bei Sky Go mitverfolgen

Am bequemsten funktioniert das über das hauseigene Streaming-Portal Sky Go. Dort müsst Ihr Euch praktisch ausschließlich anmelden. Doch die Aktivierung geschieht normalerweise nicht umgehend nach dem Vertragsabschluss. Dann helfen Euch WOW und die Wiederholungen. Allerdings müsst Ihr für zweitgenannte Option etwas Geduld aufbringen.

So könnt Ihr Euch Köln vs. Werder Bremen bei WOW anschauen

WOW stellt das ehemalige Sky Ticket dar. Damit erfolgt die Freischaltung unverzüglich und zeitgerecht zur Ausstrahlung der Partie Köln vs. Werder Bremen. Obendrein müsst Ihr keine Bindung eingehen. Trotzdem verschafft Euch das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro einen Zugang zum vollständigen Sportprogramm. Somit könnt Ihr mit zwei Geräten zusätzlich die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die englische Premier League, die NHL, die ATP World sowie die PGA Tour und die Formel 1 sehen.

Zu Köln vs. Werder Bremen via TICKER am Laufenden bleiben

Außerdem hilft Euch der TICKER von GOAL weiter. Denn: Bei uns erfahrt Ihr alles zu den relevanten Ereignissen beim Spiel 1. FC Köln vs. Werder Bremen. Hierbei bekommt Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr Köln vs. Werder Bremen

Ergänzend dazu zeigt DAZN ab 17.30 Uhr die Höhepunkte der Partie Köln vs. Werder Bremen in der Highlight Show. Zudem liefern Euch die Sportschau ab 18.30 Uhr in der ARD und das aktuelle Sportstudio ab 23.00 Uhr im ZDF die besten Szenen. Hierbei könnt Ihr die jeweiligen Streams nützen.

Köln vs. Werder Bremen: Die Bundesliga heute im TV und LIVE STREAM sehen

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

Köln vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.