1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier seht Ihr die Bundesliga live

Die gebeutelten Kölner bekommen es an diesem Spieltag mit dem Lokalrivalen aus Leverkusen zu tun. Goal erklärt, wo das Spiel live übertragen wird.

Es ist Zeit für das Rheinische Derby! Der lädt die Nachbarn von am 15. Spieltag der ein. Anstoß ist im Rhein-Energie-Stadion um 15.30 Uhr.

Das Prestigeduell könnte für die Kölner in doppeltem Maße hilfreich sein. Zum einen würde ein Sieg die leidenden Fans milde stimmen, zum anderen braucht der Letztplatzierte der Liga jeden Punkt, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren.

Leverkusen muss außerdem gerade einen Dämpfer verkraften. Das 0:2 unter der Woche gegen in der bescherte der Werkself das Aus in der Königsklasse. Die Niederlage wurde bei der Attraktion Cristiano Ronaldo für einen Teil der Zuschauer jedoch zur Nebensache.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen Köln und Leverkusen. Außerdem präsentieren wir Euch kurz vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen.

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Die Daten zum Bundesligaspiel

Duell 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen Datum Sa., 14. Dezember 2019 | 15.30 Uhr Ort Rhein-Energie-Stadion, Köln Zuschauer 49.968 Plätze

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Wo läuft das Bundesligaspiel heute im TV?

Das Derby heute Nachmittag wird den ein oder anderen Fan an den Bildschirm locken, der in den letzten Monaten möglicherweise den Überblick verloren hat, wo die Bundesliga inzwischen übertragen wird. Goal gibt Euch deshalb eine Übersicht.

Wird Köln gegen Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Die frei empfangbaren Sender um ARD und ZDF besitzen in der diesjährigen Bundesligasaison nur ein kleines Rechtepaket. Das nächste Spiel wird erst wieder am 18. Spieltag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen live gezeigt.

Köln gegen Leverkusen am heutigen 15. Spieltag wird somit nicht kostenlos übertragen. Das Spiel läuft nicht im Free-TV.

Zeigt das Pay-TV die Partie zwischen Köln und Leverkusen?

Sky ist noch immer der größte Rechteinhaber an der Bundesliga. Hier laufen sämtliche Samstagsspiele live und in kompletter Länge. Auch Köln gegen Leverkusen wird live auf Sky gezeigt.

Die Übertragung beginnt 15 Minuten vor Anpfiff um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 4 HD. Kommentator der Begegnung ist Marcus Lindemann.

Um die Kanäle des Pay-TV-Senders freizuschalten, wird jedoch ein Abonnement bei Sky benötigt. Zu welchen Konditionen Ihr das derzeit erwerben könnt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Sky bietet sein Programm sowohl im Fernsehen als auch im Internet an. Über die hauseigenen Streaming-Portale Sky Go und Sky Ticket ist Köln gegen Leverkusen via LIVE-STREAM empfangbar.

Allen Sky-Kunden steht der Login bei Sky Go kostenlose zur Verfügung. Hier können sich alle Nutzer einloggen und die Übertragungen unterwegs auf sämtlichen mobilen Geräten streamen. Über diesem Link geht's zum Login!

Wer noch kein Sky-Kunde ist und auch kein TV-Abo abschließen möchte, kann sich einen Zugang zur heutigen Live-Übertragung via Sky Ticket sichern. Hier läuft dieselbe Übertragung wie bei Sky Go und im Fernsehen. Ein Abo für Sky Ticket kostet im ersten Monat 9,99 Euro, anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier!

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: DAZN präsentiert Euch die Highlights

Ihr habt kein Abonnement bei Sky? Keine Sorge, denn auch die Streaming-Plattform DAZN präsentiert Euch Bilder aus dem Rhein-Energie-Stadion. Hier laufen die Highlights zwischen Köln und Leverkusen bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Das Video mit den wichtigsten Szenen ist für alle DAZN-Kunden auf Abruf verfügbar. Auch alle weiteren Spiele des Bundesligaspieltags werden dort für Euch zusammengefasst. Solltet Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet sein, könnt Ihr heute sogar völlig kostenlos schauen. Wie Ihr an das Abo und den Gratismonat kommt, haben wir für Euch unter diesem Link erklärt.

Auf DAZN laufen übrigens nicht nur Highlights der Bundesliga, jedes Freitags- und Montagsspiel läuft dort live und exklusiv in voller Länge. Welche Ansetzungen das sind, lest Ihr hier.

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Verfolgt das Spiel im LIVE-TICKER von Goal!

Goal bietet Euch eine kostenlose Alternative, um das Derby live verfolgen zu können. Auf unserer Webseite findet Ihr nämlich einen LIVE-TICKER, der alles Wichtige aus Köln ausführlich schildert.

Dort werden Euch nicht nur die Spielszenen beschrieben, Ihr findet auch interessante Zahlen und Statistiken zum Duell. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie in diesem Abschnitt.

Schaut dafür später noch einmal rein!

Beim #effzeh ging es heute nicht auf den Trainingsplatz, sondern zum Laufen in den Wald. 🏃‍♂️ pic.twitter.com/efczVWqhSy — 1. FC Köln (@fckoeln) 10. Dezember 2019

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Die Berichterstattung im Überblick