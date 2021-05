Relegation heute live im Free-TV? Holstein Kiel vs. 1. FC Köln

Nach dem Hinspielsieg von Holstein Kiel findet heute das Rückspiel gegen den 1. FC Köln statt. Goal erklärt, ob die Relegation übertragen wird.

Der Tag der Entscheidung ist gekommen: In wenigen Stunden werden wir wissen, wer als 18. Mannschaft in der Bundesligasaison 2021/22 starten darf. Der SV Holstein Kiel empfängt im Holstein-Stadion den 1. FC Köln .

Um 18 Uhr wird das Spiel angepfiffen, 90 oder 120 Spielminuten später sind wir einiges schlauer. Kiel ist dabei eindeutig in der Pole Position: Der bisherige Zweitligist konnte das Hinspiel gewinnen und trägt das Rückspiel nun vor Fans aus.

1:0 ging die erste Begegnung an die Störche, Simon Lorenz traf in der 59. Minute zum entscheidenden Tor. Da in der Relegation die Auswärstorregel gilt, würde der Effzeh mit einem 2:1-Sieg oder 3:2-Erfolg weiterkommen.

Es ist die letzte Entscheidung der Saison rund um das deutsche Oberhaus: Schafft der 1. FC Köln trotz miserabler Saison den Klassenerhalt? Oder kann sich Kiel für eine starke Spielzeit belohnen? Goal erklärt, ob die Begegnung im Free-TV übertragen wird.

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Die Relegation am Samstag

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln heute LIVE im Free-TV: Läuft die Relegation kostenlos im Fernsehen?

Es ist das entscheidende Spiel der Saison: Wer heute siegreich aus der Begegnung kommt, darf in der nächsten Spielzeit in der besten deutschen Liga spielen - das sollte alle Spieler heute motivieren.

Fußballarm wird der Sommer sicherlich nicht - da sorgen die EM und Olympia schon für einige Highlights. Trotzdem werden viele Anhänger:innen in Deutschland das Spiel im Free-TV verfolgen wollen - aber ist das möglich?

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln heute im Free-TV? ARD, ZDF und Co. übertragen nicht die Relegation

Schlechte Nachrichten für alle Fans, die das Spiel heute kostenlos im Fernsehen verfolgen wollen: Kein Free-TV-Sender wird Holstein Kiel gegen den 1. FC Köln LIVE zeigen.

ARD , ZDF , Sport1 , Eurosport - es gibt viele Fernsehsender in Deutschland, die Sport LIVE übertragen, ohne dafür Geld zu verlangen - in den Genuss kommen Sportfans heute aber nicht. Das heißt aber nicht, dass ihr aufgeben sollt - wir präsentieren euch eine Alternative!

DAZN überträgt die Relegation: So wird Kiel gegen Köln übertragen

Diese läuft zwar nicht im TV, kann aber kostenlos gebucht werden: Es handelt sich um den Streamingdienst DAZN . Der junge Anbieter aus Ismaning bei München überträgt bestimmte Spiele der Bundesliga exklusiv - so auch die Relegation! Die Übertragung wird folgendermaßen ablaufen:

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18 Uhr

: 18 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentar : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Expertise : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Trailer : Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Bundesliga-Relegation nicht im Pay-TV, aber auf dem Fernseher sehen: DAZN zeigt Holstein Kiel gegen Köln

Nun werden viele Zuschauer:innen aber einen Aspekt bedauern: Das Spiel wird heute nicht im Fernsehen übertragen . Das ist zwar richtig, allerdings gibt es mit DAZN trotzdem eine Möglichkeit, wie ihr das Rückspiel der Relegation auf dem Flachbildschirm zum Laufen bekommt.

Stichwort: Smart-TV! Die modernen Fernseher, die auch einen Internetzugang haben, sind problemlos in der Lage, DAZN zu übertragen. Kostenlose App herunterladen, kostenlos registrieren und schon kann der spannende Fußballabend beginnen!

Im Pay-TV läuft die Begegnung heute ebenfalls nicht - in Deutschland ist das Spiel exklusiv auf DAZN zu sehen! Auch Sky und MagentaSport gehen leer aus, Köln- und Kiel-Fans sind heute also auf den schwarz-weißen Streamingdienst angewiesen.

Läuft die Relegation im kostenlosen LIVE-STREAM? So wird Holstein Kiel vs. 1. FC Köln im Internet übertragen

Das Spiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln wird heute also im LIVE-STREAM übertragen - wie das Spiel auf dem Smart-TV zu sehen ist, haben wir bereits erklärt. Wir schauen uns noch weitere Details rund um DAZN an.

PS5, iPhone, Amazon: So seht ihr heute Holstein Kiel vs. 1. FC Köln LIVE

Fangen wir mit den Geräten an: Natürlich gibt es weit mehr als nur den Smart-TV. Sei es Handy, Spielekonsole, Tablet oder im Browser: Die Liste ist lang, nahezu jede:r hat ein passendes Gerät zuhause.

Tablet / Handy (App im Play Store / App Store)

PC / Laptop (via Browser)

Spielekonsolen (PS4 / PS5 / XBox One / XBox S/X )

Smart-TVs

Amazon Fire TV Stick / Google Chromecast

DAZN Probemonat: So seht ihr die Relegation zwischen Kiel und Köln heute kostenlos

Wir haben es mehrfach angekündigt, nun wollen wir etwas mehr ins Detail gehen: Das Spiel zwischen Kiel und dem 1. FC Köln ist heute kostenlos zu sehen! Das Zauberwort lautet dabei Probemonat : Diesen schenkt DAZN allen Kunden im ersten Monat.

Der Probemonat ist nicht nur umsonst , sondern auch noch unverbindlich . Ihr wollt nach dem Probemonat kündigen, damit ihr nichts bezahlen müsst? Kein Problem, das ist ohne Umstände möglich, so verfolgt ihr die Relegation gratis!

Holstein Kiel vs. Köln: So günstig ist die Relegation heute LIVE auf DAZN

Wenn euer Probemonat abgelaufen ist, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen - sofern ihr weiterhin auf die riesige Sportwelt von DAZN zugreifen wollt. Dabei gibt es zwei Optionen, die sich nur in Kosten und Laufzeit unterscheiden.

Jahresabo: Jährlich kündbar | jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr (ihr spart 24 Euro)

Monatsabo: Monatlich kündbar | monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Wichtig: Ab der Saison 2021/22 gelten neue Regeln . Jetzt könnt ihr also noch zum alten Preis zuschlagen!

DAZN bietet LIVE-Sport en masse: Das wird neben der Relegation noch gezeigt

Fußball ​Champions League Bundesliga (inklusive Relegation) Highlights + Relegation 2. Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Eishockey

Basketball

UFC

Leichtathletik

Tennis

Handball

Boxen

Wintersport

Darts

Motorsport

und vieles mehr!

