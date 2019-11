1. FC Köln vs. 1899 Hoffenheim: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Bundesliga live

Köln eröffnet gegen Hoffenheim den Spieltag und will mit dem kritisierten FC-Trainer die Wende schaffen. Goal erklärt, wo das Spiel zu sehen ist.

Der 11. Spieltag der startet mit dem und der TSG . Ein Sieg am Freitagabend würde Köln vorübergehend aus der Abstiegszone verhelfen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion.

Nach stundenlangen vereinsinternen Sitzungen wurde Köln-Trainer Achim Beierlorzer für die Partie gegen Hoffenheim das Vertrauen ausgesprochen. Eine Niederlage könnte jedoch das Aus für Beierlorzer bedeuten.

"Die sportliche Situation und die Ergebnisse der vergangenen Wochen sind absolut enttäuschend. Wir sehen die Probleme, wir stellen uns ihnen und gehen sie an", schrieb der Vorstand in einer Pressemitteilung.

Köln gegen Hoffenheim läuft heute Abend in voller Länge im LIVE-STREAM auf DAZN! In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Infos dazu. Zudem präsentieren wir Euch kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

1. FC Köln vs. TSG 1899 Hoffenheim: Das Freitagsspiel der Bundesliga im Überblick

Duell 1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim Datum Fr., 8. November 2019 | 20.30 Uhr Ort Rhein-Energie-Stadion, Köln Zuschauer 49.968 Plätze

1. FC Köln vs. TSG 1899 Hoffenheim: Wird das Spiel heut Abend im TV übertragen?

Das richtungsweisende Duell der Kölner würden alle FC-Fans gerne im TV verfolgen. Doch ist das nach den vielen Änderungen bei den Übertragungsrechten der Bundesliga überhaupt möglich?

Leider nein, kein Fernsehsender besitzt hierzulande die Rechte an den Freitags- und Montagsspielen. Somit läuft Köln gegen Hoffenheim heute Abend weder im Free-TV noch im Pay-TV bei Sky. Lediglich die Freitagsspiele am 1. und am 18. Spieltag werden im Free-TV übertragen.

Stattdessen könnt Ihr das Spiel heute Abend beim Streaming-Dienst DAZN schauen. Alle Neukunden können sogar kostenlos einschalten. Die Infos dazu gibt es im nächsten Abschnitt.

1. FC Köln vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Bundesliga heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Seit Beginn der Saison mussten sich die Fans auf einige Neuerungen in Sachen Übertragungen einstellen. Die Spiele, die in der vergangenen Spielzeit noch bei Eurosport liefen, zeigt nun das Streaming-Portal DAZN. Köln gegen Hoffenheim läuft heute Abend somit via LIVE-STREAM auf DAZN.

Bereits um 20.15 Uhr begrüßen Euch Moderator Daniel Herzog, Kommentator Robby Hunke und Experte Jonas Hummels. Wer kein Interview von der Seitenlinie verpassen mag, sollte also schon 15 Minuten vor Anpfiff einschalten.

Um den LIVE-STREAM von DAZN abrufen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement beim Streaming-Dienst. Das dürfen alle Neukunden einen Monat lang kostenlos testen und können anschließend entscheiden, ob sie es kündigen oder für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollen. Wer sich direkt für ein Jahr anmeldet, spart etwas Geld und zahlt insgesamt nur 119,99 Euro - umgerechnet sind das weniger als zehn Euro monatlich.

Mit dem DAZN-Abo könnt Ihr neben Live-Spielen aus der , , oder auch alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga schauen. Welche das sind, lest Ihr in dieser Übersicht.

1. FC Köln vs. TSG 1899 Hoffenheim: DAZN präsentiert Euch die Highlights des Spiels

Ihr seid heute Abend unterwegs und könnt das Spiel auch nicht auf Eurem mobilen Gerät über DAZN streamen? Dann bietet Euch die Streaming-Plattform eine Alternative. Bereits kurz nach Abpfiff wird nämlich ein Highlight-Video mit den wichtigsten Ausschnitten zusammengestellt und hochgeladen.

Der Clip sowie das komplette Re-Live stehen allen DAZN-Abonnenten auf Abruf zur Verfügung. Alle Infos zur Anmeldung findet Ihr nochmals unter diesem Link.

1. FC Köln vs. TSG 1899 Hoffenheim: Goal berichtet via LIVE-TICKER vom Spiel

Natürlich ist auch Goal vor Ort und berichtet via LIVE-TICKER aus dem Rhein-Energie-Stadion. Hier werden Euch alle wichtigen Szenen mit Analysen im Minutentakt geschildert. Wer den LIVE-STREAM ansieht, kann den TICKER zudem als Ergänzung mit interessanten Zahlen und Statistiken nutzen.

Und das Beste: Der LIVE-TICKER von Goal ist absolut kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin.

1. FC Köln vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Aufstellungen

In diesem Abschnitt findet Ihr kurz vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen.

Schaut dafür später noch einmal rein!

Der #effzeh-Vorstand nimmt Stellung zu den Spekulationen der vergangenen Tage und bekennt sich ausdrücklich zur Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Alexander Wehrle.https://t.co/7xeAXwrW50 — 1. FC Köln (@fckoeln) November 7, 2019

1. FC Köln vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Berichterstattung im Überblick