Köln vs. FC Bayern München: LIVE-STREAM, TV, Aufstellung, LIVE-TICKER – wer überträgt den letzten Bundesliga-Spieltag heute?

Heute steigt die Partie Köln vs. FC Bayern München. Aber wer überträgt den letzten Bundesliga-Spieltag heute im LIVE-STREAM und TV? GOAL hat Infos.

Am Samstag um 15.30 Uhr finden in der Bundesliga die Partien des 34. und letzten Spieltags statt. In einer davon treten der 1. FC Köln und der FC Bayern München gegeneinander an. Die Geißböcke und der FCB nahmen 42 und 68 Zähler mit.

Der 1. FC Köln feierte vor zwei Wochen im jüngsten Heimspiel gegen Hertha BSC den dritten Sieg binnen vier Liga-Auftritten. Danach erlebte die Elf von Steffen Baumgart ein Auswärtsunentschieden gegen Werder Bremen.

Der FC Bayern München unterlag zuletzt zu Hause gegen RB Leipzig. Hiermit endete eine Serie mit drei vollen Erfolg des Teams von Thomas Tuchel.

Heute um 15.30 Uhr geht in der Bundesliga das Aufeinandertreffen 1. FC Köln vs. FC Bayern München über die Bühne. Doch wer überträgt den letzten Bundesliga-Spieltag heute im LIVE-STREAM und TV? GOAL bietet Euch alle Informationen dazu, zur Aufstellung und zum LIVE-TICKER.

Köln vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Die Eckdaten des Bundesliga-Spiels

Spiel: Köln vs. FC Bayern München (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 27. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: RheinEnergieStadion (Köln)

Köln vs. FC Bayern München heute live im TV anschauen

Die Ausstrahlungsrechte an der Bundesliga sehen vor, dass Sky alle Samstagspartien exklusiv ins Haus liefert. Dafür verwendet der Bezahlsender zahlreiche Kanäle. Bei zwei davon, Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga UHD, könnt Ihr das Spiel 1. FC Köln vs. FC Bayern München in voller Länge sehen. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 HD, Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 2 HD, Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator Konferenz: Florian Schmidt-Sommerfeld

Florian Schmidt-Sommerfeld Kommentator im Einzelspiel: Martin Groß

Allerdings benötigt Ihr für die TV-Übertragung der Begegnung im RheinEnergieStadion das Bundesliga-Paket. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo für 27 Euro und einer Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Die Homepage von Sky versorgt Euch mit etlichen Einzelheiten.

Köln vs. FC Bayern München heute in der Bundesliga Sky Konferenz mitverfolgen

In der 34. Runde gehen alle neun Spiele am Samstag um 15.30 Uhr über die Bühne. Daher liefert Euch Sky zusätzlich eine Konferenz ins Haus. Hierzu werde Ihr bei Sky Sport Bundesliga HD, bei Sky Sport Bundesliga 1 HD und bei Sky Sport Top Event HD fündig. Aber nachfolgend könnt Ihr die diesbezüglichen Schlüsselinfos finden:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event HD

Gezeigte Spiele: Köln vs. Bayern München, RB Leipzig vs. Schalke 04, Union Berlin vs. Werder Bremen, Mainz 05 vs. BVB, Gladbach vs. Augsburg, Eintracht Frankfurt vs. Freiburg, Wolfsburg vs. Hertha BSC, Bochum vs. Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart vs. Hoffenheim.

Köln vs. FC Bayern München heute via LIVE-STREAM anschauen

Überdies sendet Sky sein vollständiges Programm im Internet. Daher könnt Ihr Euch mit einer geeigneten Verbindung das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München von überall aus im LIVE-STREAM ansehen. Hierfür stehen Euch zwei Vorgehensweisen zur Verfügung.

So könnt Ihr Köln vs. FC Bayern München bei Sky Go mitverfolgen

Wenn Ihr es mit dem hauseigenen Streaming-Portal Sky Go angehen wollt, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Zudem erfolgt dessen Freischaltung nicht sofort. Daher müsst Ihr bei einem heutigen Abschluss wahrscheinlich WOW oder eine Wiederholung / Aufzeichnung nützen.

So könnt Ihr Euch Köln vs. FC Bayern München bei WOW sehen

Mit WOW, dem früheren Sky Ticket, findet die Aktivierung unverzüglich statt. Zudem müsst Ihr Euch nicht binden. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr mit zwei Endgeräten das komplette Sportangebot mitverfolgen. Als Fußballliebhaber kommt Ihr zusätzlich etwa mit der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal und Englands Premier League auf Eure Kosten. Dazu kommen unter anderem die Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft und die Tennis ATP World Tour.

Wer ist der Kommentator beim Bayern-Spiel in der Meister-Konferenz?

Neben der normalen Konferenz mit allen neun zeitgleich stattfindenden Spielen bietet Sky am Samstag auch eine Meister-Konferenz an, in der nur zwischen den Partien BVB vs. Mainz und Köln vs. Bayern hin- und her geschaltet wird.

Wer die Kommentatoren für das jeweilige Spiel in der Meister-Konferenz sind, könnt Ihr folgender Tabelle entnehmen.

Spiel Kommentator Meister-Konferenz 1. FC Köln vs. FC Bayern München Kai Dittmann Borussia Dortmund - Mainz 05 Frank Buschmann

Köln vs. FC Bayern München heute live im LIVE-TICKER

Alternativ könnt Ihr die Partie 1. FC Köln vs. FC Bayern München via LIVE-TICKERS von GOAL miterleben. Denn: Wir informieren Euch zu sämtlichen nennenswerten Ereignissen im RheinEnergieStadion. Überdies senden wir Euch Push-Benachrichtigungen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr Köln vs. FC Bayern München

DAZN zeigt Euch die Höhepunkte ab 17.30 Uhr in der Highlight Show. Danach werdet Ihr ab 18.30 Uhr in der Sportschau der ARD und ab 23.00 Uhr im aktuellen Sportstudio des ZDF fündig. Ihr könnt Euch die besten Szenen im TV und im LIVE-STREAM anschauen.

Köln vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2 HD, Sky Sport Bundesliga UHD Konferenz: Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Top Event HD Im STREAM: Sky Go / WOW Im TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

Köln vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.