Bundesliga: 1. FC Köln will mit Sportchef Armin Veh verlängern

Seit fast zwei Jahren ist Armin Veh für den 1. FC Köln tätig. Der Verein ist mit der Arbeit Vehs zufrieden und will seinen Vertrag verlängern.

Bundesligist plant langfristig mit Sport-Geschäftsführer Armin Veh. "Wir wollen verlängern, klar. Wir denken, dass er sehr gut zu uns passt, weil er viele gute Sachen gemacht hat. Wir schätzen ihn, und ich bin ein großer Fan von Kontinuität", sagte der neue FC-Präsident Werner Wolf bei Sky .

Wolf war am Sonntag vergangener Woche auf der Mitgliederversammlung in sein Amt gewählt worden. Veh bestätigte erste Gespräche, betonte aber, dass er den neuen Vorstand erst kennenlernen wolle. Der Vertrag des 58-Jährigen läuft am Saisonende aus. Der gebürtige Augsburger ist seit dem 11. Dezember 2017 bei den Rheinländern als Manager tätig.

